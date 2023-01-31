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來嘉旅遊新體驗 古蹟培桂堂「林開泰診療所舊宅」享受沈靜好時光

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
春節假期人多但井然有序，不顯得擁擠。圖／謝恩得提供
春節假期人多但井然有序，不顯得擁擠。圖／謝恩得提供

元月初開放的嘉義縣定古蹟，90年前興建的新港鄉「培桂堂─林開泰診療所舊宅」，沒有大宅院華麗氣派，每天吸引大批民眾參訪，在典雅樸靜培桂堂休閒、沈澱，有如回到生命中美好日子，民眾大讚「感覺好舒服！」

古蹟培桂堂是「詩人良醫」林開泰 (1895~1942)診療所及宅第，診所和住家間有藍天綠園，從大廳逛到後面兩側房子和小庭院，佈置整齊簡單，房舍包括木構件、牆面，沒有特地裝飾，最多顏色是原木、白牆，還有紅磚及水泥牆面，樸素淡雅，散發靜好安穩氣氛。

春節假期，培桂堂開放時段，每天訪客800多人是預期人數飽和點，2月中旬星巴客開幕，負責營運新港文教基金會期待又擔心訪客倍增。遊客中有親子或家族同樂，更有許多年輕人，花了1小時以上專心觀賞屋內展覽，或悠閒坐椅子，享受不一樣旅程。

大家一進門就自然而然安靜，好多人仔細閱讀導覽牆上解說，有的看到展覽室裡面人多，就自動先去看別的展間或到草地上走走再回來，人多但井然有序，不顯得擁擠。有的則是想一探林家「博士窩」究竟，或是慕名古蹟中的星巴克，但最大的收獲是「這裡感覺好舒服啊!」。

「培桂堂果然有桂花樹！」後院空氣中飄著淡淡桂花香，台北工作回嘉義過年的馬小姐，特地多停留一天要和家人來，她表示，培桂堂以圖文、年表呈現林氏家族在不同時代工作與生活，讓她印象深刻。嘉義市來的林先生說，從建築佈置、庭園景緻到展覽陳設，重現林開泰和家族人士當年在培桂堂過日子的情景，也仿佛看到變動年代中的常民生活，培桂堂是很值得推薦的參觀景點。培桂堂周一、周二休館。官網https://www.peiguihall.org.tw/提供參觀和停車資訊。

培桂堂散發著靜好安穩的氣氛。圖／謝恩得提供
培桂堂散發著靜好安穩的氣氛。圖／謝恩得提供
培桂堂「林開泰診療所舊宅」吸引人潮享受沈靜好時光。圖／謝恩得提供
培桂堂「林開泰診療所舊宅」吸引人潮享受沈靜好時光。圖／謝恩得提供
培桂堂沒有華麗氣派的裝飾，最多的顏色是原木、白牆。圖／謝恩得提供
培桂堂沒有華麗氣派的裝飾，最多的顏色是原木、白牆。圖／謝恩得提供
許多參觀民眾在培桂堂待了1小時以上，大讚「這裡感覺好舒服啊！」圖／謝恩得提供
許多參觀民眾在培桂堂待了1小時以上，大讚「這裡感覺好舒服啊！」圖／謝恩得提供
遊客一進門就自然而然感覺安靜。圖／謝恩得提供
遊客一進門就自然而然感覺安靜。圖／謝恩得提供

嘉義 古蹟

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