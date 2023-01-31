最長春節年假嘉義縣吸客逾30萬人 熱門人氣景點是這3處

長達10天春節年假結束，疫情解封，加上嘉義縣長翁章梁與網紅不斷行銷，吸引遊客來嘉旅遊，文化觀光局統計，山海平原共計12處知名觀光景點，共吸引32萬4388人，其中以故宮南院吸客6萬3552人居冠，其次東石漁人碼頭5萬7576，阿里山森林遊樂區4萬2605人排第三。

陳姓旅行社業者說，景點吸客條件，包括交通便利、停車住宿方便、天氣因素、有無亮點、是否要收門票、是否親子旅遊、周邊景點串連、知名度及有無宣傳等，年假長，碰上寒流，故宮南院在室內，展覽活動多，交通停車便利，東石漁人碼頭全新整修，阿里山遊樂區高知名度，3處景點衝上人氣指數最高。

新春連假，故宮南院天天開放，除除夕營運到下午4點，其餘天天開放到下午6點，戶外園區從早上5點開放到夜間12點，「翰墨空間─故宮書畫賞析」推出吉慶展件，新媒體「台灣意象展」也值得一看，加上初二到初七系列魔術、踢踏舞等演出和手作課程，是充滿文藝氣息博物館小旅行。

東石漁人碼頭設施修繕工程，改善戲水區域、臨海步道等設施，其中戲水區為新亮點，以海水、沙灘，融合船、棕梠樹等意象，打造總計8款36支噴水設施，增加戲水區的趣味性及可看性，過年前開放，成為海景遊樂園。園區有「鱗光大道」，「鯨魚池」、「白沙灘」、「戲水區」、「蚵殼屋」、「嘗鮮廊道」等特色場域，整修後入口鱗光大道增設友善通道，方便身心障礙輔具車輛、嬰兒車行走，停車場重新整修。