關子嶺火山碧雲寺一年一會 東山碧軒寺佛祖凌晨回鑾

國定民俗台南東山碧軒寺觀音佛祖「正二媽」循往例農曆年前回娘家白河關子嶺碧雲寺過年，今凌晨近1時回鑾漏夜從碧雲寺出發，吸引大批信眾拿起火把護送佛祖徒步下山，估計近千人與會，預計今下午回抵碧軒寺。

東山碧軒寺供奉的觀音佛祖「正二媽」，據傳西元1832年白河關子嶺火山碧雲寺被焚毀，碧雲寺供奉的佛祖媽避難到東山碧軒寺，後來演變為每年農曆12月23日沿古香路「送駕」回娘家關子嶺碧雲寺「過年」、正月初九再「迎駕」回東山碧軒寺的民俗活動，至今有191年歷史。

昨晚不到8點，關子嶺碧雲寺已聚集大批信眾與各陣頭，碧雲寺前人聲鼎沸，深夜更吸引另一波人潮湧入。

今凌晨近1時回駕大典啟程後，觀音佛祖「正二媽」神轎將隨著手持「暗八香」、挑「馬草擔」的萬千信眾高舉火把，點亮漆黑山林，陪伴佛祖輦轎徒步下山，在入大廟前有「換香」、「換轎」、「換花」的三換習俗，充分體現在地性及獨特性，難得的是，沿途還有信眾、商家打掃炮屑，讓地上立即恢復乾淨。

包括台南市長黃偉哲、立委賴惠員、東山區長呂煌男、白河區長董麗華、觀旅局長郭貞慧、民政局長姜淋煌、文化局代理局長陳修程、市議員沈家鳳、李宗翰、王宣貿、趙昆原等人與會。

黃偉哲表示，今年是疫情後首次開放信眾隨香，看到許多虔誠信眾全程參與，內心也十分感動。過去兩年受到疫情影響，許多宗教文化活動受到限制，也感謝東山碧軒寺與白河碧雲寺在疫情肆虐時積極防疫，並宣導信眾共體時艱的配合。

家就讀南大附中吳宗翰也跟朋友首次參與，他說，昨晚就上山，要護送佛祖一路下山，雖然估計一整天都無法休息，但有機會參與這項有意義宗教活動，內心真的很開心。