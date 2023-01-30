嘉義郵局愛心不落人後 寒冬關懷獨老

年節期間，闔家團圓，弱勢孤老卻隻身過節，倍顯寂寥；嘉義郵局不但協助推廣華山基金會「愛老人 愛團圓」公益，局長張清龍更率同仁在基金會志工人員陪同下將暖心年菜送至孤老家中。張清龍表示，期盼藉由此次活動拋磚引玉，讓更多企業或團體加入華山基金會送愛到家行列，持續送暖。

今天上午張清龍率郵局同仁到華山基金會嘉義愛心天使站，捐贈良質米及五穀滋養茶等愛心物資給長輩代表，藉此傳達陪伴的重要，感受社會溫暖。

張清龍表示，郵局願意盡小小的力量來回饋社會幫助獨居長者，外勤同仁投遞信件期間都會關心偏鄉地區或轄區內獨居長者，適時提供一些服務；郵局秉持企業回饋理念，對於關心獨居長者的活動從未停歇，感謝有這個機會讓中華郵政盡微薄之力來關懷嘉義地區獨居長者。

受邀出席的嘉義市政府秘書曾建福表示，嘉義郵局連續5年對華山基金會的協助令人感佩，市長黃敏惠去年提出十大旗艦計畫中「樂齡勇壯城」就是要讓長輩健康、幸福、快樂，「政府力量有限、民間力量無窮」除了政府單位的良善規畫照護也需要民間團體協助，今天郵局及華山基金會的善舉就是展現這樣的力量。

捐贈活動後，張清龍在基金會志工的陪同下親率同仁關懷弱勢長輩年節後的狀況，致贈愛心物資包含香腸、香菇、肉鬆、麵線等適合長輩口味的應景品項，搭配春聯、元宵、義工手作毛帽、短圍巾共十樣，象徵新的一年十全十美。