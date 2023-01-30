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台東縣建設副處長蔡勝雄升任處長：責任延伸的開始

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣建設處長許瑞貴（左）明日卸任，稱讚蔡勝雄是最好的接任人選。記者卜敏正／攝影
台東縣建設處長許瑞貴（左）明日卸任，稱讚蔡勝雄是最好的接任人選。記者卜敏正／攝影

台東縣政府建設處長許瑞貴，日前宣布春節後離職，投入2024立委選舉，任期至本月底，縣長饒慶鈴今下午透過臉書發布，新任處長由副處長蔡勝雄接任，並恭喜、感謝許榮退，期許蔡勝雄全力以赴；許瑞貴稱讚蔡「是台東最好的建設處長人選」。

饒慶鈴表示，建設是台東發展根本，也是她與團隊持續為鄉親打拚的基礎。即將上任的建設處長蔡勝雄擁有40年公務資歷，1983年就在台東縣政府農業處水產課服務，擔任公務人員從建設局建管課技佐做起，歷任農業處、建設處副處長，嫻熟各項建設與業務，是一位照顧同事、樂於分享傳承經驗的好長官。

蔡勝雄表示，長期跟隨許處長在建設處服務，尤其在2011年復建莫拉克風災的時候，不僅學習到很多，他和家人都覺得跟著許處長「很放心」，許雖然處事嚴格，但對公務體系來說「嚴格要求相對安全」。

他說，縣長給了這個重大責任，這是長期在建設處服務的他，責任延伸的開始，未來將跟著縣長理念、腳步全力以赴，打造一個不一樣的台東。

許瑞貴說，蔡勝雄長期服務公務體系，不僅專業，對於人的掌握、執行力推動都有一套，是目前他所認識的人中，最適合的台東縣建設處長人選，擔任處長應該駕輕就熟，絕對沒問題。

台東縣新任建設處長蔡勝雄，強調接任處長是責任的延伸。記者卜敏正／攝影
台東縣新任建設處長蔡勝雄，強調接任處長是責任的延伸。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴（前排左四起）感謝即將卸任的建設處長許瑞貴，並發布新處長由蔡勝雄（前排左二）接任。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴（前排左四起）感謝即將卸任的建設處長許瑞貴，並發布新處長由蔡勝雄（前排左二）接任。記者卜敏正／攝影

台東 饒慶鈴

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