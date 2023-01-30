9旬老翁8度寒冬仍光著腳 林國基為雲林家鄉獨老一圓穿鞋夢

今年過年一波波寒流尤其雲林縣台西鄉靠海更寒冷，出身台西的國內服裝知名設計師林國基，最近返鄉為獨居老人寒冬送暖，發現一些老人家再冷仍都光著腳丫不穿鞋，甚至經年不穿鞋，腳都已變形找不到合適的鞋子，林國基PO文求助鞋界，獲得DK呼吸空氣鞋廠商回應，從募集舊鞋中終於找到合適鞋子，讓多年未穿鞋的幾位老人，腳丫不再受凍。

「已5、6年沒穿過鞋子了！」望著老人家雙腳龜裂發紫，林國基既不捨又不知該如何幫助老人家，從老人家口中得知，他們年輕時多半從事打漁、做粗工，雖習慣打赤腳，但年老後腳的保暖對健康而言很重要，看到此景此情，林國基決定發起「飛兔計畫」，不論花費高低，也要為老人家找到合適鞋子。

華山基金會台西站長丁淑惠說，老人家不穿鞋原因，除了經濟條件較差，主要是老人家身體不好腳板不靈活，又太久沒穿鞋，腳都變形了，穿一般鞋子或拖鞋很容易拌倒，一位9 0歲的丁姓獨老，經年飽受疾病困擾，生活自理能力有限，腳沒穿鞋還要忍受10度的寒流，實在很難想像。

林國基擔心的並非買鞋經費，而是不知哪裡才可買到老阿公可穿的鞋，即透過臉書和LINE社群求助，幾天來各地善心如潮，國內DK呼吸運動鞋公司也寄來20多雙不同款式的特殊尺碼鞋，群臆公司更送上20打紅外線能量襪子，讓老人家寒冬保暖之用。

因老人家腳形在市面的確不好買鞋，DK公司多年來發起舊鞋愛心活動，凡帶著完好的二手鞋到門市買新鞋可獲折扣優惠，因此，募集不少特殊尺碼的鞋，該公司即送來尺寸較寬大的鞋子，一圓老人的穿鞋夢，各界愛心令林國基深深感動，逐一透過社群向這些善友致謝。

林國基將愛心鞋交由華山基金會台西天使站轉送到長輩家中，並親自幫老阿公穿上，難得一雙舒適又合腳的鞋子，丁爺爺高興地起身來回走動試鞋，「這是5年來第一次可以穿鞋」，老人家再三道謝，喜悅之情全寫在臉上。