台南強化公幼服務 7月起全面延長課後留園

台南市政府教育局今天宣布從今年7月起，全面延長公立幼兒園課後留園時間到下午6時，即使有意願參加者僅有1人也會開班，每小時家長繳費不超過新台幣50元，強化服務品質。

台南市教育局長鄭新輝透過新聞稿表示，為配合雙薪家庭工作需求、減輕家長經濟負擔，各公幼將自今年7月起，全面延長課後留園時間到下午6時，並訂定每小時課後留園家長繳費不超過50元，即便有意願參加者僅有1人也會開班，不足支應的鐘點費將由教育局補助。

鄭新輝表示，教育局已訂定課後留園教保人員每小時鐘點費不低於300元的保障，行政費規範上限不高過20%為基準，此項措施所需經費已獲市長黃偉哲支持並同意補助。

鄭新輝指出，台南市公幼課後留園平均開辦率，已自110學年度的60%，提升至111學年度的80%，為確保課後留園師生安全，已要求各校將校園保全契約彈性化，自112年度起，保全每日工作時間將配合學校開辦延長課後留園進行調整。

鄭新輝指出，為考量人力負擔，各課後留園所需的教保服務人員，可由園內彈性運用既有人力或另覓外聘師資，課程方面也可因應家長需求，設計更活潑多元活動，讓就讀公幼的孩子享受更好學習品質。