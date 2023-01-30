新春開工！立委陳亭妃與體育署台南勘察國小老舊游泳池

新春開工第一天，立法委員陳亭妃、市議員郭信良及市議員陳怡珍今天與體育署、教育局會勘安南區土城國小及北區公園國小游泳池老舊問題，現場研商最新整修工法，並全力爭取經費，希望能讓游泳池煥然一新，提供學生及社區民眾更好的安全運動環境。

陳亭妃指出，土城國小位於沿海地區，長期受海風吹佛影響，高量的鹽分導致硬體設施受損程度嚴重，再加上夏天高溫炎熱愈來愈長，游泳池使用率高，更需加倍維護，亟需體育署的專家學者給予建議，提供最新整修工法；另如何讓遮陽的屋頂結合太陽能科技發電，也是一大課題，希望能讓空間再利用，發揮一舉數得的功效。

郭信良表示，土城國小的游泳池從許添財擔任市長時期啟用至今，已超過20年，很多硬體設備逐漸被海風腐蝕。由於鄰近的他校學生與社區居民都會來這裡游泳、訓練，使用率非常高，年久失修同時也造成使用上的危險，因此透過陳亭妃邀集體育署、教育局等單位現勘研商改善方式。再加上今年是土城國小建校一百年，希望能投注更多政府的預算與經費，型塑百年新學校願景。

陳怡珍說，北區公園國是歷史悠久的老學校，隨著地方游泳風氣盛行，校內的游泳池逐漸老舊、而且淋浴間也不敷使用，讓學生上完泳課，都要排隊才能淋浴更衣，期待透過體育署專家現勘進行全面整修，除了帶動社區游泳運動氣氛，也能給學生更加安全的體育環境。