嘉市這6處「車辨系統」抓沒定檢機車 去年揪出6819輛

科技執法減少空汙，嘉義市已於東市場等處裝6組固定式車牌辨識系統，去年辨識13萬多輛機車，其中5%未定檢，經通知425輛仍沒補檢、將裁罰500元；市府環保局指出，去年機車定檢率衝至86.84%，連3年奪全國第1。有機車族說，停路邊也可能被查出沒定檢，密度高，會支持執法。

環保局表示，從相關系統就能調閱機車的定檢紀錄，為了不擾民，以「有在使用」車輛為主；2021年車辨系統共辨視15萬6802輛市籍機車，未定檢9676輛、比率6.17%，2022年13萬8716輛機車，有6819輛沒定檢，比率降至4.9%。

另，環保局人員走動巡查、移動式車牌辨識系統，前年查出5270輛未定檢，去年4911輛，也稍微下降。

環保局指出，去年未定檢的機車通知後，仍有425輛沒補檢驗，將依空氣汙染防制法裁罰500元，逾6個月還是沒檢驗再罰3000元，一再通知都未完成，會移送監理機關註銷牌照。

目前6組固定式車牌辨識系統，裝於光彩街與吳鳳北路口、忠孝路與中正路口、文昌街與中正路口、蘭井街與光華路口、忠孝路與光華路口、蘭井街與和平路口；環保局表示，預算考量暫時不會增加。

環保局也指出，嘉市燃油機車17萬多輛，為鼓勵定檢，有45家取得認可的機車排氣檢驗站，持續提供每季1次免費自主排氣檢驗，除了機車需要定檢的那1季，另3季都能去檢驗，一旦排氣狀況不佳，能立即維護保養。