太陽能板鋼柱接連倒塌 黃偉哲不滿：未改善就嚴懲送辦

台南市安南區海尾路兩旁綠道去年設置太陽能板鋼柱，12月遭強風吹倒2根，本月又倒了1根，被爆出鋼柱竟僅用6支螺絲打入地磚約5公分，安全堪憂引起地方不滿，台南市長黃偉哲今率隊前往視察，直言無法接受這樣的工程品質，要求相關單位限期改善，否則將依公共危險罪送辦。

工務局去年發包，在海尾路兩旁綠道設置太陽能板鋼柱，但因路旁魚塭有黑面琵鷺休憩，加上當地約有600棵行道樹，在地志工擔心影響生態，去年10月就曾發起反對行動，要求市府終止人行道租約，另覓設置太陽能板適合的場址。

吳姓志工指出，去年12月鋼柱遭強風吹倒2根，本月24日又倒了1根，未料看見百公斤重的鋼柱竟然僅用6支螺絲打入地磚約5公分，支撐力明顯不足，非常離譜。

黃偉哲今率隊視察海尾路段人行道太陽能板鋼柱，徒步1.5公里逐一查看，發現仍有許多工程缺失及未達標準的地方，甚至人行道上尚有施工留下的大洞，阻礙人行道通行。

「這種工程品質令人無法接受！」黃偉哲不滿表示，這樣的工程缺失已對當地居民造成立即性危險，當場責令相關單位限期改善，否則將以公共危險罪送辦。他要求工務局今天函請厚固公司在7日內立即改善，若逾期未果，將終止契約，並由南市府代為強制拆除，守護市民公共安全、維護市民行的權利，公共工程不僅要如質完工，對施工過程、工安事故更是零容忍。