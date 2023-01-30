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雲林褒忠鄉蛋雞場確診禽流感 撲殺3415隻

中央社／ 雲林縣30日電

雲林縣褒忠鄉1蛋雞場業者發現蛋雞異常死亡，自行通報、確診H5N1亞型高病原性禽流感病例後，雲林縣動植物防疫所今天撲殺3415隻蛋雞，並完成場區及周邊環境清潔及消毒工作。

雲林縣動植物防疫所今天發布新聞稿指出，目前寒流持續發威且日夜溫差大，同時加上日韓近期禽流感疫情嚴峻，且雲林縣海口沙地及濕地為候鳥南下避寒棲息之地，恐有夾帶禽流感病毒沿途傳播風險。

雲林縣動植物防疫所表示，褒忠鄉1蛋雞場日前發現有異常死亡，業主自行通報，經檢驗確診H5N1亞型高病原性禽流感病例。

雲林縣動植物防疫所今天撲殺3415隻蛋雞，並完成場區及周邊環境清潔及消毒工作

雲林縣動植物防疫所長廖培志說，經相關學者與專家調查發現，家禽場染病主要原因除禽舍圍網設施不確實外，人車管制作業及消毒不確實是一大漏洞，因此再次呼籲禽農務必落實相關牧場生物安全工作。

另外雲林縣動植物防疫所發現近來隨意棄置病死畜禽案件增多，目前已搭配各地警政單位加強巡邏，經查獲且確診禽流感者，其飼養家禽除依廢棄物清理法與動物傳染病防治條例從重處分外，撲殺的家禽也不予以補償。

禽流感 雲林

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