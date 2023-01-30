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遺忘嘉義漁民？蔡易餘喊話中央建置海水供水站及管線
嘉義縣目前有11個養殖漁業生產區，面積為3199.29公頃，立委蔡易餘今天向中央喊話，爭取在義竹北華及布袋新塭建置海水供水站，及補助管線配置，籲運用1000億元特別條例中的強化農業基礎設施，照顧農漁民權益，讓養殖漁業有更好的用水品質。
去年全國稅收超徵，行政院年前提出「全民共享經濟成果特別條例」，中央能運用達3800億元，1000億元將強化經濟及社會韌性；日前義竹、布袋漁民向立委蔡易餘陳情，盼能有良好高品質的水源，讓養殖漁業戶能穩定品質、充足額量。
蔡易餘指出，義竹鄉北華及布袋新塭是嘉義縣重要的養殖漁業生產區，籲中央在這兩區建置海水統籌供應系統及中央補助管線配置，運用高低下落差將高品質的海水提供給養殖戶用，不僅能降低養殖淡水需求量，也減緩超抽地下水導致地層下陷的現象。
布袋鎮長蔡瑋傑說，「把好的水，拿回來給漁民使用」魚也較不容易生病，水質越乾淨，漁民養出來的品質當然更好，且沿海水源取得不易，也不一定乾淨，將管線拉至外海或較深層處，海水品質較佳，引進後供所需漁民來使用。
蔡易餘指出，目前宜蘭、新竹、雲林以及屏東等4縣市7處養殖區，已發展出很健全的產業環境，他強調，養殖漁業將走向高經濟價值的魚種，更需要高品質的水，籲農委會在嘉義增設海水統籌供應系統，由中央補助設備與接管費用，未來漁民需要海水，以付費方式給管理單位，此產業設施將受惠沿海養殖漁業。
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