快訊

哭哭...台積電大漲40元 逾3萬小股東年前下車「虧大了」

日本機場本月第2起「炸彈恐嚇」 全日空2航班臨時取消

陳建仁四大原則組閣 完整新內閣名單公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遺忘嘉義漁民？蔡易餘喊話中央建置海水供水站及管線

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣義竹鄉北華區魚塭。圖／張建成提供
嘉義縣義竹鄉北華區魚塭。圖／張建成提供

嘉義縣目前有11個養殖漁業生產區，面積為3199.29公頃，立委蔡易餘今天向中央喊話，爭取在義竹北華及布袋新塭建置海水供水站，及補助管線配置，籲運用1000億元特別條例中的強化農業基礎設施，照顧農漁民權益，讓養殖漁業有更好的用水品質。

去年全國稅收超徵，行政院年前提出「全民共享經濟成果特別條例」，中央能運用達3800億元，1000億元將強化經濟及社會韌性；日前義竹、布袋漁民向立委蔡易餘陳情，盼能有良好高品質的水源，讓養殖漁業戶能穩定品質、充足額量。

蔡易餘指出，義竹鄉北華及布袋新塭是嘉義縣重要的養殖漁業生產區，籲中央在這兩區建置海水統籌供應系統及中央補助管線配置，運用高低下落差將高品質的海水提供給養殖戶用，不僅能降低養殖淡水需求量，也減緩超抽地下水導致地層下陷的現象。

布袋鎮長蔡瑋傑說，「把好的水，拿回來給漁民使用」魚也較不容易生病，水質越乾淨，漁民養出來的品質當然更好，且沿海水源取得不易，也不一定乾淨，將管線拉至外海或較深層處，海水品質較佳，引進後供所需漁民來使用。

蔡易餘指出，目前宜蘭、新竹、雲林以及屏東等4縣市7處養殖區，已發展出很健全的產業環境，他強調，養殖漁業將走向高經濟價值的魚種，更需要高品質的水，籲農委會在嘉義增設海水統籌供應系統，由中央補助設備與接管費用，未來漁民需要海水，以付費方式給管理單位，此產業設施將受惠沿海養殖漁業。

立委蔡易餘今天向中央喊話，爭取在義竹北華及布袋新塭增設海水供水站及補助管線配置，讓養殖漁業有更好的用水品質。圖／立委蔡易餘辦公室提供
立委蔡易餘今天向中央喊話，爭取在義竹北華及布袋新塭增設海水供水站及補助管線配置，讓養殖漁業有更好的用水品質。圖／立委蔡易餘辦公室提供

漁民 蔡易餘 共享經濟

延伸閱讀

嘉義新春團拜 翁章梁喊「勇敢超越 追求更好」落實轉型

回收水白流入海沒得用？嘉縣市3區缺灌溉水 蔡易餘盼中央重視

人生處處驚奇！換肺重生前立委蔡啟芳 當選濟美仁愛之家董座

林智堅論文門 立委蔡易餘嘆把知識分子當白痴讓年輕人看不起

相關新聞

賴清德叫黃偉哲起立道歉 最強里長陳永和批「著猴」

曾被譽為「地表最強里長」的台南市龍崎區牛埔里前里長陳永和今天接受媒體訪問時表示，為了廢除家鄉的有毒事業廢棄物掩埋場努力了...

好幸福！這「公部門」新春團拜 請藍帶甜點師、發大樂透

年後開工首日，雲林縣長張麗善在縣府大廳新春團拜、發開工紅包，並邀請藍帶甜點師林淑婷為員工加菜。張麗善宣示今年是減碳生活行...

遺忘嘉義漁民？蔡易餘喊話中央建置海水供水站及管線

嘉義縣目前有11個養殖漁業生產區，面積為3199.29公頃，立委蔡易餘今天向中央喊話，爭取在義竹北華及布袋新塭建置海水供...

阿里山河津櫻盛開美豔動人 花期比往年長

阿里山區河津櫻今年開花時間因氣候因素比往年長，目前正盛開，美豔動人；攝影達人黃源明今天表示，嘉義縣太和樟樹湖一帶是賞河津...

影／台南古蹟善化慶安宮春節香油錢大增 警保管今護鈔

春節連假結束各行各業開工，台南善化警分局在過年期間提供護鈔服務，今年爆量，其中慶安宮寄放近9百萬元香油錢，較去年增加一成...

嘉義新春團拜 翁章梁喊「勇敢超越 追求更好」落實轉型

結束史上最長10天年假，嘉義縣政府今天在府前民主廣場新春團拜，縣長翁章梁開工日以「勇敢超越、追求更好！」開啟未來4年為落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。