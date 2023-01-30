賴清德叫黃偉哲起立道歉 最強里長陳永和批「著猴」

曾被譽為「地表最強里長」的台南市龍崎區牛埔里前里長陳永和今天接受媒體訪問時表示，為了廢除家鄉的有毒事業廢棄物掩埋場努力了10年，歷經賴清德擔任台南市長、行政院長，原本以為事情會解決，沒想到卻有「延長賽」，感覺被騙了，不得已決定出來參選下一屆立委。

他今天中午上媒體人黃光芹的節目「新聞不芹菜」時做了上述表示，訪談的內容也相當嗆辣，他表示，台南確實在改變中，過去很多地方是「綠到連吐出來的口水都是綠的」，從上一次總統大選到去年的9合1可以看出，因為治安、光電等問題，逐漸變淺綠、變黃，現任市長黃偉哲是不錯的人，但是沒有魄力，「不相信台南人不會覺醒」，即使選不贏藍綠，但是選到底。

他表示，自己參選並不是衝著選區現任立委王定宇，畢竟王過去對於整件事也有幫忙，但是後來掩埋場用地卻一直未列入西拉雅國家風景區範圍內，他詢問王，王卻只稱「有人拿錢」，沒有進一步動作，讓他覺得求別人幫忙不如靠自己。

黃光芹在節目中還詢問他對於賴清德在民進黨主席選舉前到台南，當場叫黃偉哲起立道歉的看法時，他直言「著猴（台語意指瘋癲）」，覺得整件事很奇怪，市民是因為正副議長選舉涉及黑金被偵辦而不滿，但「男女主角都不在現場（指正副議長當天不在場）」，卻叫黃偉哲及其他在場民代道歉，而且全案目前「綠的出問題，但被收押的都是藍的」，正副議長都沒收押，也讓他看不懂。

陳永和原本是開工廠的生意人，因為台南龍崎月世界土地被申設做有特殊有害事業廢棄物掩埋場，而選上當地里長，因為問題無法解決，2018年出來選市長，被譽為最強里長，拿下近12萬票，僅次於黃偉哲的36萬票及高思博的31萬票，最近他在立委第6選區裡掛上許多看板，表態參選立委，而再度受關注。

他今天表示，是用錯誤的方法做對的事，參選多次都不是為了當選，而是為了撤銷掩埋場，黃偉哲上任後，當地被畫為地景公園，大家以為問題解決了，卻沒想到環評卻一直未撤銷，讓掩埋場有機會捲土重來，努力了10年，卻一路受騙，不得已才選立委。