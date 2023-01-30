影／台南古蹟善化慶安宮春節香油錢大增 警保管今護鈔

春節連假結束各行各業開工，台南善化警分局在過年期間提供護鈔服務，今年爆量，其中慶安宮寄放近9百萬元香油錢，較去年增加一成，以安太歲燈及財神燈的信眾較多，廟方推測因疫情影響生活收入來祈福的信徒增加。警方今天護送回慶安宮，再請銀行業者派員前往點鈔、存入帳戶。

善化慶安宮過年期間每天都有信徒前往上香祈福，安太歲、財神、點光明燈的民眾也不少，每天收入則寄放在善化分駐派出所保管，待上班首日銀行營業，由警方用巡邏車將香油錢送回，銀行也派三名員工到廟內點鈔，確定金額後再由員警護送到銀行。