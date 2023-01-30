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嘉義新春團拜 翁章梁喊「勇敢超越 追求更好」落實轉型
結束史上最長10天年假，嘉義縣政府今天在府前民主廣場新春團拜，縣長翁章梁開工日以「勇敢超越、追求更好！」開啟未來4年為落實轉型關鍵，要讓鄉親感受嘉義在轉變，並在3個月內要立下各局處科室的執政方向及預期效果。
翁章梁說，休息10天完，要開始面對新的上班日、新的衝刺，今天縣府的骨幹部隊都在場，大家是為鄉親打拚最重要的團隊，過去4年打造農工大縣格局，感謝立委陳明文、蔡易餘在中央大力督促、爭取，才讓嘉義走上進步道路。
翁章梁今喊出「勇敢超越、追求更好」他說，未來4年是落實轉型關鍵，執政重要價值包括環保、生態、關懷、人本，持續討論推行，未來將執行相關焦點座談，3個月以內要立下各局處科室的執政方向及預期效果，今天新春團拜盼以「超越」為名，持續帶給縣民幸福。
翁章梁談話細數過往政策，包括衛生局外籍看護管路安心計畫、環保局海廢變黃金解決廢蚵殼、蚵繩去處問題，以及建立水質淨化場解決長久以來製作菜脯廢汙水排放的臭味等，縣府同仁從經驗尋找執政價值，體現百姓所關心的事情上。
翁章梁說，讓鄉親感受嘉義在轉變是未來4年的目標，坦言這是與過往完全不同的工作型態，前4年是經驗累積，後4年就是落實，要做的事還很多，引用燒開水理論，形容事物從量變到質變，要沸騰需經加熱、能量挹注的過程，不會一蹴可幾，而推動嘉義進步的能量就是縣府團隊。
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