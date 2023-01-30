好幸福！這「公部門」新春團拜 請藍帶甜點師、發大樂透

年後開工首日，雲林縣長張麗善在縣府大廳新春團拜、發開工紅包，並邀請藍帶甜點師林淑婷為員工加菜。張麗善宣示今年是減碳生活行動年，加入GOOGLE EIE環境永續平台，擘畫雲林淨零轉型藍圖，也邀請植物肉等廠商到縣府現場烹調，鼓勵大家少吃肉、多吃菜，動「口」做環保。

張麗善率副縣長謝淑亞、縣政總顧問張清良、秘書長曾元煌、行政處長陳志揚站在縣府入口處發紅包，有斗六福德宮招財錢母及大樂透彩券，縣府員工排隊領取，盼在新春開工有好手氣中大獎，同時大家也排隊享用植物肉漢堡、臺米菜飯、西式甜點。

張麗善說，永續發展近年備受重視，面對極端氣候需提前做好準備，將今年訂為雲林「減碳生活行動年」，加入GOOGLE EIE環境永續平台，即時監測碳排放預估值及減碳潛力，優先擬定推動低碳、負碳農業及落實淨零綠生活2大減碳主軸，分別訂定執行面向，逐步落實低碳行動，也鼓勵民眾在日常生活中減碳。

計畫處長李明岳說，EIE環境永續平台有三大分析目標，包括建築物排放量、屋頂太陽能發電潛力，以及交通工具排放量，未來數據將影響政策擬定，計畫內容也納入今年縣府的自願檢視報告，將持續推動綠色餐廳、環保旅店、綠色辦公及採購、推廣碳足跡標籤與環保產品等面向。