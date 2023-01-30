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最長年假收班台南景點收入創新高 水道博物館處處有「命案」

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南水道博物館的花海在春節期間很受歡迎，但卻有不少缺乏公德心的遊客，不管三角錐告示，硬要進入花海中間，把花踩死。圖／水道臉書
台南水道博物館的花海在春節期間很受歡迎，但卻有不少缺乏公德心的遊客，不管三角錐告示，硬要進入花海中間，把花踩死。圖／水道臉書

經歷史上最長年假，今天是第一個上班日，台南文化局統計春節期間各古蹟景點門票與紀念品相關收入，達到近千萬元，較去年成長6成5，其中山上區的水道博物館以164萬元門票收入，連續4年拿下各景點的冠軍，穩坐金雞母寶座。

水道博物館在新春期間園區內栽種大片的波斯菊，美麗的花海搭配古蹟，怎麼拍怎麼美，但卻因為有太多遊客深入花海裡拍照，踩死不少，館方架設三角錐提醒遊客不要進入，但仍有很多人無視，逼得館方只好出奇招，利用較高的紅龍柱，寫上「禁止進入 命案現場」幾個大字，雖然還是被無視，但卻成功引起關注，不少遊客覺得有趣，還在立牌旁拍照留念，成為另一個特殊景點。

文化局表示，台南市收取門票的4大古蹟區(赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋)以及3大園區(山上花園水道博物館、左鎮化石園區、隆田CHACHA)，在新春10天連假中，門票收入約625萬元，其中水道博物館以164萬元門票收入，拿下冠軍，其次則是安平古堡的141萬元，，紀念商品營收也有352萬餘元，總收入將近1000萬元

文化局表示，前兩年疫情影響民眾出遊意願，就連春節連假人潮也大幅縮減，去年下半年開始，疫情逐漸穩定，春節期間各景點都有安排活動，並配合月津港燈節、空山祭、大地藝術季大型展示等，果然吸引到返鄉以及專程南下過節的遊客。

水道博物館表示，在花海中都有闢出花徑，供遊客拍照，但很多人還是不管告示，喜歡自闢蹊徑，把花踩死，「為什麼還一定要踏入花叢把花踩死，才能顯得人比花嬌呢」，館方人員屢勸無效，只好利用紅龍柱標示花被踩死的「命案現場」，還在臉書上向網友徵求「大家猜猜年假結束究竟會有幾處命案現場？」，希望以另類方式提醒遊客。

有不少缺乏公德心的遊客，不管台南水道博物館告示，硬要進入花海中間，把花踩死，館方只好公告「命案現場」，用另類方法引起關注。圖／水道臉書
有不少缺乏公德心的遊客，不管台南水道博物館告示，硬要進入花海中間，把花踩死，館方只好公告「命案現場」，用另類方法引起關注。圖／水道臉書
台南水道博物館的花海在春節期間很受歡迎，成為大家最愛的拍照景點之一。圖／水道臉書
台南水道博物館的花海在春節期間很受歡迎，成為大家最愛的拍照景點之一。圖／水道臉書
台南水道博物館的花海在春節期間很受歡迎，成為大家最愛的拍照景點之一。圖／水道臉書
台南水道博物館的花海在春節期間很受歡迎，成為大家最愛的拍照景點之一。圖／水道臉書
台南水道博物館公告「命案現場」，請民眾勿踩花，用另類方法引起關注。圖／水道臉書
台南水道博物館公告「命案現場」，請民眾勿踩花，用另類方法引起關注。圖／水道臉書

博物館 文化局 台南

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