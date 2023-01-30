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開工日逢初九天公生 翁章梁參拜祈福憶父親這句話

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
農曆正月初九是天公生，嘉義縣長翁章梁早上前往朴子市天公壇玉皇上帝萬壽祀天典禮。圖／嘉義縣政府提供
農曆正月初九是天公生，嘉義縣長翁章梁早上前往朴子市天公壇玉皇上帝萬壽祀天典禮。圖／嘉義縣政府提供

農曆正月初九是「天公生」玉皇大帝聖誕，傳統習俗「拜天公」日子。今天凌晨嘉義縣長翁章梁、立委陳明文在溪口鄉天臺殿董事長邱耀瑞率等近千名鄉親陪同下，虔誠上香祈福，行三跪九叩大禮，早上前往朴子天公壇玉皇上帝萬壽祀天典禮，並發放兔年好運紅包和壽桃。

翁章梁表示，記得在小時候，半夜經常被父母從睡夢中拉起來拜天公，整個儀式非常慎重，地上鋪草席，行三跪九叩禮，並回憶起父親常說「咱是靠天公吃飯」。嘉義為農業大縣，而農民需靠天吃飯，對於天公更是虔誠、充滿敬意。

翁章梁凌晨迎請天臺殿玉皇大帝聖尊上鑾轎，今天於溪口鄉舉行疊溪村三疊溪聚落遶境祈福；朴子天公壇每年以擲筶選出爐主輪請供奉於私宅，逢正月九日天公聖誕時，由爐主發起蓋壇舉行祭典。

天公為「玉皇大帝」、「玉帝」或「昊天上帝」的尊稱，玉皇大帝上掌三十六天，下轄七十二地，總樞神、仙、佛，以及人間億萬生靈，是至高無上，最具權威的神尊。

正月是一年之始，四季之首；而「九」為數字「極尊」，代表極大、極多和極高的境界，信眾以正月初九，訂為玉帝的誕辰日，尊其為至高無上、最為敬畏的主神。

按照地區民間習俗，每年的正月初九，從凌晨子時起，家家戶戶開門祭拜「天公」，在大廳門前擺供桌，備牲禮和素果，虔誠焚香祝禱，禮畢燃放鞭炮。

翁章梁也感謝天公壇積極公益慈善，在主委林博文帶領下，捐米救助弱勢家庭，新的一年，祈求天公保佑國家風調雨順，縣政順利推動，鄉親平安、健康、幸福。

嘉義縣溪口天臺殿今天凌晨舉行天公生科儀，湧近許多「拜天公」祈求庇佑的民眾。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣溪口天臺殿今天凌晨舉行天公生科儀，湧近許多「拜天公」祈求庇佑的民眾。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣溪口天臺殿今天凌晨舉行天公生科儀，縣長翁章梁迎請天臺殿玉皇大帝聖尊上鑾轎。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣溪口天臺殿今天凌晨舉行天公生科儀，縣長翁章梁迎請天臺殿玉皇大帝聖尊上鑾轎。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣溪口天臺殿今天凌晨舉行天公生科儀，湧近許多「拜天公」祈求庇佑的民眾。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣溪口天臺殿今天凌晨舉行天公生科儀，湧近許多「拜天公」祈求庇佑的民眾。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣溪口天臺殿今天凌晨舉行天公生科儀，湧近許多「拜天公」祈求庇佑的民眾。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣溪口天臺殿今天凌晨舉行天公生科儀，湧近許多「拜天公」祈求庇佑的民眾。記者呂慧瑜／攝影
農曆正月初九是天公生，嘉義縣長翁章梁早上前往朴子市天公壇玉皇上帝萬壽祀天典禮。圖／嘉義縣政府提供
農曆正月初九是天公生，嘉義縣長翁章梁早上前往朴子市天公壇玉皇上帝萬壽祀天典禮。圖／嘉義縣政府提供

翁章梁 拜天公 嘉義

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