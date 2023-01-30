黃敏惠拿兔子團拜「卯起全力打拚」 兩周內宣布新人事

嘉義市政府今年復辦新春團拜，市長黃敏惠和南區國稅局嘉義市分局長黃福隆，拿兔子玩偶拜年。黃敏惠說，今年癸卯兔年，「卯起全力一起打拚」，這就是對今年的期待；至於市府團隊人事，她重申最慢2周內， 有新人加入、以及適度的調整。

嘉市府因疫情，連3年沒有辦春節團拜，今於1樓中庭舉行，東區神農社區發展協會、榮光幼兒園兒童演出舞蹈，黃敏惠和黃福隆各拿兔子娃娃，互相拜年，也對出席的市議員、機關團體代表、里長、學校校長等，互道新年恭喜。

黃敏惠致詞說，今年是「卯兔」年，大家都卯足全力、兔gether來努力，市府也做有溫度的戰鬥團隊，「共同寫歷史，做伙拚未來」絕不只是口號，春節期間嘉市討論度最高、好感度最高、熱情度最高。