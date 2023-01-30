台南永康淩霄寶殿武龍宮千人團拜天公 遵循古禮數十年

台南市永康淩霄寶殿武龍宮昨天深夜到凌晨舉辦「團拜玉皇上帝祝嘏大典」 ，信徒與地方人士上千人參加。廟方遵循古禮傳統每年祭拜至今50多年不曾中斷。

永康凌霄寶殿武龍宮昨晚11點舉行「玉皇上帝祝嘏大典」，本地很多信眾從小開始每年「天公生」都會來參加團拜，祈求新的一年萬事亨通、闔家平安。今年市府民政局長姜淋煌、立委林宜瑾、永康區長陳勝楠擔任主祭官，在地民意代表與地方人士任觀禮官，信眾擠滿整個廟埕典禮莊嚴隆重。

武龍宮主委王大明表示，武龍宮是永康區信仰中心，每年新春文化祭廟方都有舉辦年節活動，點禮斗燈、光明燈、財神燈、太歲燈、過七星平安橋，大年初九天公生舉辦「玉皇上帝祝嘏大典」千人團拜活動，非常具有文化傳承的意義，因此數十年來從未間斷，而且每年的信眾越來越多，還有許多來自外縣市的信眾，廟方並在正月十五日元宵節舉辦元宵摸彩活動，歡迎信眾一起來參加。