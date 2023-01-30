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新春逛墓園不忌諱 台南南山公墓保護行動春節不打烊

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
守護南山青年陣線等單位在上周末舉辦南山公墓青年工作坊，總共30多名學生與社會青年一同踏訪蘊含台灣3、400年歷史的南山公墓墓葬區。圖／青年陣線提供
守護南山青年陣線等單位在上周末舉辦南山公墓青年工作坊，總共30多名學生與社會青年一同踏訪蘊含台灣3、400年歷史的南山公墓墓葬區。圖／青年陣線提供

新春期間逛墓園不怕忌諱，台南市民間保存南山公墓的行動在春節期間也未停歇，舉辦一場青年工作坊，邀請年輕朋友逛墓園，由專家介紹南山公墓的特色、並學習如果親手保存墓園文化，讓大家過了一個不一樣的年。

守護南山青年陣線在上周末，會同教師應援團、自救會及重現府城水文促進會舉辦了一場南山公墓青年工作坊，總共30多名學生與社會青年一同踏訪蘊含台灣3、400年歷史的南山公墓墓葬區。

主辦單位表示，現場邀請蘇峯楠等重量級文史學者介紹南山公墓現存概況與面臨的困境，及南山公墓不為人知的文化樣貌，還有墓葬群中也包含許多影響台灣重要轉捩點的歷史名人亦長眠於此。

民俗文化專業的唐明俊、吳明憲老師，也實地帶領學子青年走訪南山公墓的漢式、日式、基督教墓葬區，看似毫無規則的墓葬區實際上依循著風水地理的生命智慧，自百年古墓中發現台灣先人留給後世子孫的文化根繫，而公墓流經的竹溪也形成都市裡難能可貴的生態風景。

主辦單位表示，學員也親身實作，由府城老字號的吉慶聯彩行張家豪師傅，親自教授墓塚剪字的傳統技藝，而文資保護協會理事長曾國棟也細心教綬墓塚拓碑，讓學員實作這項行之有年的文化保存方法，將先人重要的生命記憶以另一種方式讓世人更加理解南山公墓深藏的各種寶藏。

活動中並前往府城文化工作室，由資深文化保存工作者李漢鵬老師，和學員們分享台灣墓葬文化保存的經驗，讓學員們吸收前輩們為珍貴的台灣文化盡心盡力累積的血淚，希望未來能轉化為守護台南府城歷史結晶的重要力量。

青年 台南

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