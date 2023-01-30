內閣改組 黃偉哲：盼新戰鬥內閣帶台灣走出全球不景氣

內閣改組，準閣揆陳建仁內閣成形，台南市長黃偉哲今受訪時指出，在行政院長蘇貞昌率領的團隊下，台灣物價和通膨都壓在低水平，新內閣老幹新枝，有許多新力，趨向年輕化，盼新的戰鬥內閣延續過去努力，帶領台灣走出今年預期的全球不景氣。

黃偉哲今在市府新春團拜會後受訪時說，新內閣年輕化，台南明年邁入400年，期許與文化部長史哲合作，讓台南400年亮點更被看見，尤其許多內閣是老幹新枝，有行政資歷非常豐富的政治前輩，下一個世代年輕部會首長、次長也很多新力，期待新的戰鬥內閣可以帶領台灣走出大家預期的2023全球不景氣。

黃偉哲表示，過去蘇貞昌帶領的財經團隊非常努力，當全球通貨膨脹率高達9％，甚至2、30％的國家大有人在，但是台灣的通貨膨脹始終壓在3％左右，希望延續這個努力讓台灣經濟持續發展，將物價和通膨維持低水平標準，相對全世界，台灣的經濟一定要表現比別人更好。