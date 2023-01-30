快訊

巨大入口亭模擬圖讓文資委員傻眼 故宮修復再利用破局

多吃蔬菜、莓果類…麥得飲食法延緩失智穩三高！一日3餐建議食譜

參加國小同學聚會車子半路拋錨 6人集資刮中「200萬元+賓士車」

內閣改組 黃偉哲：盼新戰鬥內閣帶台灣走出全球不景氣

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
內閣改組，台南市長黃偉哲盼新戰鬥內閣延續過去努力，帶領台灣走出今年預期的全球不景氣。記者鄭維真／攝影
內閣改組，台南市長黃偉哲盼新戰鬥內閣延續過去努力，帶領台灣走出今年預期的全球不景氣。記者鄭維真／攝影

內閣改組，準閣揆陳建仁內閣成形，台南市長黃偉哲今受訪時指出，在行政院長蘇貞昌率領的團隊下，台灣物價和通膨都壓在低水平，新內閣老幹新枝，有許多新力，趨向年輕化，盼新的戰鬥內閣延續過去努力，帶領台灣走出今年預期的全球不景氣。

黃偉哲今在市府新春團拜會後受訪時說，新內閣年輕化，台南明年邁入400年，期許與文化部長史哲合作，讓台南400年亮點更被看見，尤其許多內閣是老幹新枝，有行政資歷非常豐富的政治前輩，下一個世代年輕部會首長、次長也很多新力，期待新的戰鬥內閣可以帶領台灣走出大家預期的2023全球不景氣。

黃偉哲表示，過去蘇貞昌帶領的財經團隊非常努力，當全球通貨膨脹率高達9％，甚至2、30％的國家大有人在，但是台灣的通貨膨脹始終壓在3％左右，希望延續這個努力讓台灣經濟持續發展，將物價和通膨維持低水平標準，相對全世界，台灣的經濟一定要表現比別人更好。

內閣 黃偉哲

延伸閱讀

影／台南新春團拜突忘年初幾 黃偉哲感謝連假上班公務員

史哲接任文化部長 挨轟陳菊亂政 綠委：不要胡亂攻擊

陳建仁接任閣揆向蘇貞昌鞠躬 「你真的很棒 有你台灣真好」

大年初五參拜大廟 黃偉哲龍崎文衡殿參香、發紅包

相關新聞

月津、龍崎賞燈爆滿 花海妙招防踩踏

春節景點人氣旺，台南兩大活動「月津港燈節」、「龍崎光節－空山祭」爆滿，月津港10天連假吸引超過40萬人次，龍崎光節每天限...

內閣改組 黃偉哲：盼新戰鬥內閣帶台灣走出全球不景氣

內閣改組，準閣揆陳建仁內閣成形，台南市長黃偉哲今受訪時指出，在行政院長蘇貞昌率領的團隊下，台灣物價和通膨都壓在低水平，新...

南市府「尚好肥」試種玉米筍收成 親子免費採收報你知

台南市環保局利用生熟除於開發出自有品牌「尚好肥」肥料，與歸仁區農民合作栽種的玉米筍，不但結穗稅率較高，果實也較大，現已成...

影／台南新春團拜突忘年初幾 黃偉哲感謝連假上班公務員

台南市政府今天上午在民治市政中心新春團拜，市長黃偉哲代表185萬台南市民感謝這10天長假期間沒有休息、堅守崗位服務市民的...

台南媒合包租代管 可享減稅

台南市政府配合中央「社會住宅包租代管」計畫，鼓勵房東出租空屋，截至去年底已媒合逾4000件，目前第3期計畫辦理中，但並非...

嘉市北港路區段徵收 農地漲1倍

嘉義市門面、國道一號嘉義交流道下北港路兩側209多公頃的區段徵收案，9年前送審中央，多次挨批進度慢，市府指出，將做產業園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。