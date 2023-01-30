聽新聞
test
0:00 / 0:00
南市府「尚好肥」試種玉米筍收成 親子免費採收報你知
台南市環保局利用生熟除於開發出自有品牌「尚好肥」肥料，與歸仁區農民合作栽種的玉米筍，不但結穗稅率較高，果實也較大，現已成熟，2月4日將舉辦「玉米筍採收親子同樂趣」活動，同場還可採小番茄、搭乘農機搬運車體驗農耕日常，活動全程免費歡迎報名。
合作的黃姓農友表示，去年10月中旬與環保局合作，與多名農青共同於歸仁十三路一段(台南高鐵站附近)面積約1分的農地，栽植生長期較短的小艾玉米筍。隨著玉米筍的生長也發現，使用「尚好肥」的玉米筍與使用一般肥料的玉米筍相較，結穗率較高，果實也較碩大。
環保局長許仁澤指出，試栽種的玉米筍農田旁，另有農民栽種小番茄，熱心公益人士得知環保局舉辦親子採玉米筍活動，熱情贊助免費採小番茄、搭乘農機搬運車活動，讓活動更為精彩、多元。
為節能減碳、環境永續，環保局提醒參加者，自備飲用水、環保杯、裝玉米筍容器、保暖衣物、工地手套(可戴可不戴)等，現場採收的玉米筍、小番茄通通可以帶回家。
「玉米筍親子同樂趣」活動，1月31日(周二)上午10時開放網路報名(https://reurl.cc/lZx60E)，名額50人，報名後接獲工作人員通知者，務必於24小時內繳交1人100元的參加保證金(若參加會退回)，完成繳費者即報名成功。家有5至12歲孩童家庭優先，1名孩童最多由1名家長陪同，每戶最多錄取4人(至少須2名孩童)。
尚好肥散裝品持續以低於一般肥料市價5折銷售，銷售基本單位為500公斤1500元，依此類推。市民、農民若有大量需求，歡迎選購，憑環保局收據正本，可於上班時間自行到城西廚餘高速發酵廠(台南市安南區城西里城西街三段1105巷121弄150號)載運。(購買散裝尚好肥登記處 https://reurl.cc/NRod5p)
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言