2千盞手繪花燈點亮北香湖公園 16座「鳥居」紅柱相配

國際獅子會300-D1區結合嘉義市政府，宣導「性別平等、關愛婦幼、淨零反毒」，用超過2300盞的學生手繪燈籠點亮北香湖公園。市長黃敏惠等人今天下午點燈，璀璨燈海光彩奪目，將展至2月5日，另義賣快樂獅公仔，共募得106萬9200元，將造福嘉義縣市邊緣戶學童及社福團體、機構。

嘉鳯獅子會會長闕晨妍表示，國際獅子會300-D1區文化社區藝術委員會主席謝欣容、吳鳳獅子會會長李奕德與嘉鳳獅子會年前聯手推出燈籠彩繪活動，獲得嘉市多所國中、國小的熱烈響應，作品內容活潑多元、色彩繽紛吸睛，經評選後共438件作品入選，包括各主題的前3名、優選120名、佳作300名。

今春節年假最後1天在北香湖公園舉辦頒獎典禮，市長黃敏惠、前總會長蔡金鍊、D1區總監施松吉、議員兼D1區前總監張秀華等人點燈，希望新1年擺脫疫情的陰霾，讓「錢兔」一片光明。

活動中同步進行快樂獅小公仔的義賣活動，1000隻公仔以每隻1200元開放認購，每隻都有專屬編號，皆由作者SMART莊信棠親筆簽名，特殊編號者如0001、888、999、1122等，黃敏惠擔任拍賣官，盈餘全數捐贈嘉義縣脊髓損傷協會、雲林縣長愛家園幼育院、創世基金會、嘉義縣市各兩所學校邊緣戶等。

嘉鳳獅子會製作16座猶如日本神社入口處的「鳥居」紅柱，讓彩繪燈籠更能突顯特色，整排的「類鳥居」，呈現日本京都伏見稲荷大社的「千本鳥居」氛圍，成了新的網美打卡拍照熱點。

嘉鳳獅子會也指出，繼1對公母獅、5隻小獅的藝術造景後，再度於北香湖公園獅子林園區推出藝術裝置，委由設計師SMART操刀，200公分高的快樂獅造型，同樣今揭幕。

黃敏惠表示，這不僅是將節慶與生活連結，更是將美學教育融入了孩子的生活環境、讓傳統薪傳，期待凝聚美學與各界愛心的彩繪燈籠活動，在點亮北香湖公園的同時也能溫暖人心。