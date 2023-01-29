台南兩大燈會 春節連假吸客逾42萬人次

台南市政府文化局今天統計在10天春節連假期間，月津港燈節及龍崎光節空山祭兩大燈會活動，合計吸引超過42萬人次遊客，展期將持續到2月12日，盼民眾把握機會觀展。

台南市文化局新聞稿指出，龍崎光節空山祭是全國唯一採售票制大型燈會，本屆活動假日門票每日限額3000張，春節連假期間，每至開展前夕就出現大批人潮排隊入場景象，每日售票都接近完售，10天累計超過2.6萬人次觀展。

文化局指出，空山祭自去年耶誕節開展至今，已累計超過6.5萬人次觀展，票房總收入也已突破新台幣400萬元，逐漸逼近去年成績。

文化局指出，月津港燈節今年以「城裡的月光」為策展主題，4大燈區集結50組藝術團隊的75組藝術作品，春節10天連假估計吸引超過40萬人次遊客湧進鹽水賞燈，雖然受到今年入冬最強冷氣團影響，鹽水當地9級強陣風造成部分展品受損，但經過藝術家及工作團隊下水搶救，已陸續修復完成。

文化局指出，市府近年推動「月之美術館」計畫，帶動鹽水小鎮藝文觀光產業發展，許多遊客選擇白天就前往鹽水歷史街區及岸內糖廠影視園區等景點進行深度旅遊，夜晚參觀月津港燈節，帶動燈節觀展人潮屢創新高。

文化局指出，元宵佳節接近，全台各地賞燈活動接連開跑，龍崎光節空山祭展期間的演出及周邊活動也將持續，月津港燈節則安排由市府與國立傳統藝術中心首次合辦的「水月劇場」，2月8日至12日在鹽水公19公園（永成戲院旁）登場，將由知名戲曲團隊以精彩好戲點亮燈節。