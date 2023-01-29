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南市春節旅遊人潮爆大量 除夕到初九破八百萬人次

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今天春節連假最後一天，台南市中西區國華街依然人潮多。記者鄭惠仁／攝影
今天春節連假最後一天，台南市中西區國華街依然人潮多。記者鄭惠仁／攝影

今天是春節連假最後一天，台南市區國華街、友愛街、正興街、保安路等串聯起來的美食商圈，下午仍是人擠人，熱度未減。觀旅局表示，連假前9天各商圈、景點、老街及廟宇吸引超過8百萬人次，與天氣晴朗、景點及廟宇活動多等有關。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧表示，今年農曆春節連假共10天，大年初一走春人潮就爆發，特別是到廟宇拜拜祈福的人最多，經統計主要廟宇、各景點、商圈、老街逾1百萬人次，接著下來的幾天，因天氣好，各景點人潮持續不斷，統計除夕到初五已突破550萬人次。即使到昨天的春節尾聲，安平、新化、鹽水老街，以及國華路美食商圈仍是人潮未退。

今天假期就要結束，下午市區國華、中正路、民生路、民權路、正興街串起來的美食商圈，依然人擠人，車位一位難求，國華街上的街頭藝人更是熱情表演，品嘗小吃的人多，商家眉開眼笑。

郭貞慧說，所統計的人次都是白天時計算，不包含晚上，若加上去，人數更多，統計除夕到初九，到廟宇、景點、商圈、老街走春、拜廟的人潮超過8百萬人次。郭貞慧說，今年春節人潮多，除了疫情紓解外，許多廟宇也都推出慶典、神明聖誕活動，加上市府也堆出一系列走春活動，以及部分景點的新設施工程都完工，讓人耳目一新，也吸引更多遊客，如虎頭埤、頑皮世界等。另今年觀旅局整合各局處的春節活動成台南行春網站，讓民眾一目瞭然，也讓更多外縣市民眾到台南玩。

坐船遊台南運河愈來愈受遊客喜愛，由於目前僅有一家經營，為了注入更多活力，除現有漁人碼頭外，計畫再增設3處碼頭，採BOT方式經營，地點在水景公園、廣8及和樂廣場旁，目前已進入審議階段，上半年會公布。

今天春節連假最後一天，台南市中西區國華街依然人潮多。記者鄭惠仁／攝影
今天春節連假最後一天，台南市中西區國華街依然人潮多。記者鄭惠仁／攝影
今天春節連假最後一天，台南市區人潮未減，車流量多。記者鄭惠仁／攝影
今天春節連假最後一天，台南市區人潮未減，車流量多。記者鄭惠仁／攝影
今天春節連假最後一天，台南市中西區國華街依然人潮多。記者鄭惠仁／攝影
今天春節連假最後一天，台南市中西區國華街依然人潮多。記者鄭惠仁／攝影

台南 春節

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