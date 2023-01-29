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留愛人間！鄧麗君70紀念音樂會 盈餘全助弱勢兒童上學

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
鄧麗君70紀念音樂會，邀請家扶兒童上台演唱鄧麗君經典歌曲。圖／雲林縣政府提供
鄧麗君70紀念音樂會，邀請家扶兒童上台演唱鄧麗君經典歌曲。圖／雲林縣政府提供

鄧麗君生於雲林縣褒忠鄉田洋村，今天是鄧麗君的生日，也被定為鄧麗君日，今年恰逢70周年紀念日，縣府在鄧麗君出生地文化園區舉辦「掌聲的起點」展覽，即日起至2月12日園區對外開放，也在昨天舉辦鄧麗君70紀念暨關懷孩童音樂會，將盈餘捐給家扶基金會與5所中小學。

今年恰逢鄧麗君70歲冥誕，雲林縣政府與褒忠鄉鄧麗君文化協會攜手舉辦慈善音樂會，邀請歌手、樂團以及家扶中心兒童詮釋鄧麗君歌曲，並將盈餘全數捐作公益；副縣長謝淑亞說，鄧麗君是雲林永遠的女兒，謝謝鄧麗君文化協會，用不同方式紀念鄧麗君歌聲，讓褒忠小城故事再次被傳唱，溫暖人心。

文觀處長陳璧君說，鄧麗君1月29日在褒忠鄉田洋村出生，鄧麗君出生地已登錄為縣定古蹟，並整理為文化園區，保存實體物件及精神文化，也在疫情期間打造音樂療育基地，藉由鄧麗君溫暖人心的歌聲，透過鄧粉老歌迷以及現代年輕人翻新傳唱，讓鄧麗君歌曲歷久彌新。

陳璧君也說，今天是鄧麗君的誕辰日，特地與鄧麗君文化協會攜手舉辦慈善音樂會，演繹21首膾炙人口的鄧麗君歌曲；從即日起至2月12日，鄧麗君出生地文化園區正常營運，有Teresa Café、手工雲朵貝果以及披薩可供遊客享用，還有多樣DIY體驗課程。

今年恰逢鄧麗君70冥誕，縣府攜手鄧麗君文化協會舉辦公益演唱會。圖／雲林縣政府提供
今年恰逢鄧麗君70冥誕，縣府攜手鄧麗君文化協會舉辦公益演唱會。圖／雲林縣政府提供
今天是鄧麗君出生日，即日起至2月12日園區對外開放營運。圖／雲林縣政府提供
今天是鄧麗君出生日，即日起至2月12日園區對外開放營運。圖／雲林縣政府提供

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