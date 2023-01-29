留愛人間！鄧麗君70紀念音樂會 盈餘全助弱勢兒童上學

鄧麗君生於雲林縣褒忠鄉田洋村，今天是鄧麗君的生日，也被定為鄧麗君日，今年恰逢70周年紀念日，縣府在鄧麗君出生地文化園區舉辦「掌聲的起點」展覽，即日起至2月12日園區對外開放，也在昨天舉辦鄧麗君70紀念暨關懷孩童音樂會，將盈餘捐給家扶基金會與5所中小學。

今年恰逢鄧麗君70歲冥誕，雲林縣政府與褒忠鄉鄧麗君文化協會攜手舉辦慈善音樂會，邀請歌手、樂團以及家扶中心兒童詮釋鄧麗君歌曲，並將盈餘全數捐作公益；副縣長謝淑亞說，鄧麗君是雲林永遠的女兒，謝謝鄧麗君文化協會，用不同方式紀念鄧麗君歌聲，讓褒忠小城故事再次被傳唱，溫暖人心。

文觀處長陳璧君說，鄧麗君1月29日在褒忠鄉田洋村出生，鄧麗君出生地已登錄為縣定古蹟，並整理為文化園區，保存實體物件及精神文化，也在疫情期間打造音樂療育基地，藉由鄧麗君溫暖人心的歌聲，透過鄧粉老歌迷以及現代年輕人翻新傳唱，讓鄧麗君歌曲歷久彌新。