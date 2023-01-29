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紙塑小精靈公仔藏亮點 台南六甲落羽松林推環保美學

聯合報／ 記者謝進盛鄭惠仁／台南即時報導
回收材質搖身紙塑小精靈公仔，台南六甲落羽松林藏亮點。圖 ／台南市政府提供
回收材質搖身紙塑小精靈公仔，台南六甲落羽松林藏亮點。圖 ／台南市政府提供

台南市六甲區落羽松林是熱門走春景點之一，在落羽松林裡還會發現南瓜馬車、糖果屋、綠野仙蹤系列等可愛公仔，且是以回收保麗龍、回收紙製成環保美學裝置作品，成為推廣環保教育活教材。

六甲落羽松美景近年打出名號，是網紅拍照打卡景點，春節迄今遊客如織，許多人大都捕捉眼前深褐落羽松林外，藏身在落羽松裡的回收紙塑小精靈，其實暗藏玄機。

今年六甲區公所新春特地向台南市環保局借了17件紙塑作品，它們隱藏在2.7公頃落羽松季活動花海中，等遊客尋寶。

台南市環保局2007年成立美學班，倡導環保生活化及資源循環再利用觀念，陸續以回收保麗龍、碎紙、窗簾布或沙發皮邊角料進行回收藝術創作。其中以保麗龍及碎紙製成的紙塑公仔最受歡迎，2016年起開放各單位借用展出，有效減少活動所產生的垃圾，一年約可回收再利用3噸廢棄物。

環保局長許仁澤說，去年美學班已協助5處公私單位製作了近30件客製化紙塑公仔，如海安路啤酒節串燒，保署巡田水馬桶獎座化、各式鳥類客製化、黑面琵鷺、南瓜及西瓜桌椅、海巡署南部分屬虎年吉祥物製作等。希望今年有更多公、私立單位辦活動佈置時租用與訂製紙塑公仔，節能又減碳。

環保局說，若想製作屬於自己紙塑公仔或租用各式紙塑作品，可電洽美學班(06)2574207，或至資源回收全民動起來網站查詢。

回收材質搖身紙塑小精靈公仔，台南六甲落羽松林藏亮點。圖 ／台南市政府提供
回收材質搖身紙塑小精靈公仔，台南六甲落羽松林藏亮點。圖 ／台南市政府提供
回收材質搖身紙塑小精靈公仔，台南六甲落羽松林藏亮點。圖 ／台南市政府提供
回收材質搖身紙塑小精靈公仔，台南六甲落羽松林藏亮點。圖 ／台南市政府提供
回收材質搖身紙塑小精靈公仔，台南六甲落羽松林藏亮點。圖 ／台南市政府提供
回收材質搖身紙塑小精靈公仔，台南六甲落羽松林藏亮點。圖 ／台南市政府提供

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