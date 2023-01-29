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天氣冷吱吱鄧麗君歌迷 聚集鄧的故居愈唱愈熱情
今天是一代歌后鄧麗君70冥誕，雲林縣政縣府與褒忠鄉鄧麗君文化協會昨晚在鄧麗君的出生地，舉辦雲林女兒鄧麗君70紀念慈善音樂會，盡管寒風徹骨冷吱吱，但吹不散鄧迷熱情，許多人齊聚一堂尬歌，一首首耳熟能詳的麗君歌曲，響徹冷夜，大家愈唱愈有勁，用歌與鄧共度一個溫馨的年夜。
在眾多歌迷演唱中，最受矚目的是台塑麥寮六輕管理部前協理黃耀南，不但歌韻柔似水，台風舉止頗有一代歌后風範，一曲曲鄧歌「小城故事多」「千言萬語」，用情演繹，音律柔雅宛若本尊重現，他用歌聲穿透台下觀眾的心，令鄧迷嘆為觀止，贏得滿堂采。
副縣長謝淑亞說，天氣很冷，但一首首鄧麗君的歌溫暖大家的心，鄧麗君在歌壇的影響力歷久不衰，深受老中青歌迷喜愛，鄧的每首歌曲至今仍代代傳唱，是台灣歌壇僅見的榮光，也是雲林之光。
鄧麗君在雲林縣褒忠鄉田洋村一棟三合院出生，雲林縣府將其生日1月29日訂為「鄧麗君日」，並將鄧麗君的出生地於2010年登錄為歷史建築，開發為文化園區，致力保存鄧的實體物件以及精神文化；藉由鄧麗君的歌溫暖人心，每年吸引不鄧粉前來憑弔緬懷一代歌后的風雅音曲。
昨晚這場「雲林女兒鄧麗君70紀念暨關懷孩童音樂會」，將活動盈餘捐給家扶基金會與褒忠在地4所國小、1所國中，讓鄧麗君的愛在故鄉延綿傳遞。
文觀處長陳璧君表示，音樂會演繹21首膾炙人口的鄧麗君歌曲，讓大家以歌緬懷這位享譽國際的歌神，近年園區的館舍也增設褒忠在地文化介紹，包括馬鳴山鎮安宮五年千歲文化、花鼓陣文化、龍岩糖廠文化以及褒忠老街，讓遊客透過鄧麗君歌史，更能深度認識褒忠鄉各種獨特的地方文化。
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