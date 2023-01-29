賣到沒貨！雲林景點湧遊客 攤販拜託別排了
今天是春節連假最後一天，雲林縣車潮恢復正常，但觀光景點人潮不減，古坑綠色隧道、北港朝天宮仍湧入許多遊客，國道1號、國道3號雲林地區車流順暢，行車速度維持100至110公里，警方提醒駕駛人務必保持精神開車，並留意行車安全。
不少民眾把握春節連假最後一天出遊，趁著好天氣到帶小孩到古坑綠色隧道放風，順便採買伴手禮和當地農產。程姓攤販說，今年春節連假生意比去年好很多，他賣的咖啡麵包供不應求，後面仍大排長龍，他只能拜託顧客別再排隊，真的沒有貨了。
國道1號、3號今天交通順暢，交流道大排長龍情形也消失，車速均維持在每小時100公里以上，台78線、台61線快速道路也都順暢，車速維持每小時90公里以上，警方提醒民眾應注意車前狀況，保持精神駕駛。
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