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今深夜農曆初九拜天公 改由廟宇統一祭拜增多

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣溪口天臺殿今天深夜11點至明天早上舉行天公生科儀，將湧近許多「拜天公」祈求庇佑的民眾。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣溪口天臺殿今天深夜11點至明天早上舉行天公生科儀，將湧近許多「拜天公」祈求庇佑的民眾。圖／嘉義縣政府提供

明天農曆正月初九天公生，是傳統習俗「拜天公」的日子，嘉義縣溪口天臺殿及朴子市天公壇今天深夜11點至明天上午將湧近許多「拜天公」的民眾。廟方表示，近年於廟宇參拜人數明顯增多。

縣長翁章梁今晚也將前往溪口天臺殿參拜，11點子時到，祈求天公率眾神庇佑疫後時代經濟復甦國泰民安。

近年多數家庭為減少深夜至清晨社區此起彼落燃放鞭炮噪音，改於地方廟宇統一祭拜者增多；民眾林秀蓉表示，家中自從6年前有新生幼兒後，怕夜間鞭炮聲驚嚇到孩子睡眠時間，就都改到地方廟宇祭拜，久之附近鄰居就都有此默契。

大部分的廟宇會在初八晚上開始祭祀活動，通常科儀時間大多是凌晨11點到初九的早上7點，為玉皇上帝祝壽。若傳統在家裡拜天公，依地方習慣不同使用的貢品、科儀也不一樣，祭拜時間一到，會由家中最尊長的長輩帶頭向天公上香祈福等儀式結束後，開始化金紙、天公座，並放鞭炮恭送天公回天庭。

正月是一年之始，四季之首。「九」為數字之「極尊」，代表極大、極多和極高，信眾以正月初九為玉帝誕辰日，尊其為至高無上、最為敬畏的主神。按照民間習俗，每年的正月初九，從凌晨子時起，家家戶戶開門祭拜「天公」，在大廳門前擺供桌，備牲禮和素果，虔誠焚香祝禱。

嘉義縣溪口天臺殿今天深夜11點至明天早上舉行天公生科儀，將湧近許多「拜天公」祈求庇佑的民眾。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣溪口天臺殿今天深夜11點至明天早上舉行天公生科儀，將湧近許多「拜天公」祈求庇佑的民眾。圖／嘉義縣政府提供

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