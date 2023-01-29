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收假車潮已北返 國道台南路段一路暢通

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
國道台南路段一路暢通，圖為中午麻豆交流道附近車流。記者謝進盛／攝影
國道台南路段一路暢通，圖為中午麻豆交流道附近車流。記者謝進盛／攝影

春節連假今最後一天，中山高及國道3號台南路段一路暢行，國道警方說，因返鄉車潮大都在前天及昨天北返，預估今台南車流量約比平常假日多1成，傍晚部分路段也會出現間歇車潮，請用路人隨時掌握路況因應。

國道四隊警方說，轄區的台南路段從後壁至仁德間，今早平均車速都可維持約百公里，仁德至安定間因放假日少了進南科龐大車流，反較平常日順暢，不過傍晚約5點起，從南下台84下營系統交流道至麻豆、永康、大灣交流道間會出現假日車潮，部分路段會驟降、回堵，呼籲用路人小心路況。

國道八隊警方也說，今早迄今路況明顯比昨及前天好許多，主要原因也是龐大返鄉車流北返，平均時速可破百公里，傍晚後台84、國3間官田系統交流道南下至善化、新化、關廟交流道間，預估會有假日常態車潮，呼籲用路人保持耐心行駛。

國道台南路段一路暢通，圖為中午麻豆交流道附近車流。記者謝進盛／攝影
國道台南路段一路暢通，圖為中午麻豆交流道附近車流。記者謝進盛／攝影

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