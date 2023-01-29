收假車潮已北返 國道台南路段一路暢通

春節連假今最後一天，中山高及國道3號台南路段一路暢行，國道警方說，因返鄉車潮大都在前天及昨天北返，預估今台南車流量約比平常假日多1成，傍晚部分路段也會出現間歇車潮，請用路人隨時掌握路況因應。

國道四隊警方說，轄區的台南路段從後壁至仁德間，今早平均車速都可維持約百公里，仁德至安定間因放假日少了進南科龐大車流，反較平常日順暢，不過傍晚約5點起，從南下台84下營系統交流道至麻豆、永康、大灣交流道間會出現假日車潮，部分路段會驟降、回堵，呼籲用路人小心路況。