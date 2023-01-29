單身男女拜月老搶「姻緣針」 她連擲12聖筊平紀錄

嘉義市大福興宮月老祖廟春節期間舉行擲筊比賽，最多筊可獲「純金月老姻緣針」，39歲張友榕以連擲12個聖筊奪冠，廟方今天頒獎，她說，心中一直誠心唸著「賜我聖杯」；巧的是，去年第1名黃先生也是12筊，且參加後不久便結婚，今回到廟裡，夫妻祝福參賽者每位都能遇上真愛。

單身的張友榕表示，名言「男大當婚、女大當嫁」，其實社會上許多年輕男女，不是不願意結婚，通常單身最大原因是尚未遇到最合適的另一半，姻緣就差那麼一小步，而月下老人就如同媒人婆一樣，幫年輕男女牽上紅線。

「感謝月老賜杯！」張友榕說，覺得月老姻緣針相當漂亮，很想得到，擲筊時很誠心說「賜我聖杯」，順利圓夢。

大福興宮從除夕前一天、本月20日起辦擲筊比賽，來自全國各地未婚男女參加，昨天截止超過1100人，第1名張小姐擲出12聖筊，主委曾東本頒贈價值3萬5000元黃金月老姻緣針。

前10名皆可獲月老姻緣針，由於第2名為10個聖筊，接下來有2人為8個聖筊、6人為6個聖筊，今天上午在廟前舉行PK比賽，決定第2到10名，過程相當激烈。

另，去年第1名黃先生也是連擲12聖筊，他與妻子今「回娘家」，表示去年原本懷著半信半疑的心情，參加博姻緣針比賽，先向月下老人上香求保佑，一個聖筊接著一個聖筊，也是他這輩子投出最多的聖筊，當時廟方人員恭喜他人生大事姻緣很快就會有結果，幾個月後，他果然和女友結婚。