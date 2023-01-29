阿里山豐山村石鼓盤溪熊現蹤？原來要這樣才看得到

嘉義縣阿里山豐山村石鼓盤溪有巨大黑熊出沒？春節假期民眾遊訪深山豐山時，在往賞螢區便橋上，發現溪底有如大黑熊樣巨石出現在石鼓盤溪上，透過鏡頭拍攝畫面更加真實，而大自然的鬼斧神工也讓豐山村再添新景點。

「你們看那像不像一直熊？」春節從高雄到訪豐山旅遊的王先生一家人，見栩栩如生的巨石大黑熊，姿態像朝石鼓盤溪流往上爬樣，稱讚實在是太神奇了，遊客說，肉眼沒細看還真看不太出來，但拿出相機朝巨石一拍，大黑熊立刻顯現，大家都非常興奮。

全台地勢最高的平地農村阿里山豐山，坐擁高山、流水與巨石之勝景，百戶人家小村落四周皆由1000公尺以上高山層層環抱，塔山群矗立其間，山巒疊嶂、大小溪流交錯，景色綺麗壯觀，盛產古法手工製作黑糖、苦茶油及筍乾等農特產品。

豐山村民、導覽員許銘委表示，豐山舊名稱為「石鼓盤」地面特色為大石聳立，早期居民曬稻穀、筍乾都在石鼓盤溪上的巨石上鋪曬，溪內有2、3處達600多坪大的平坦巨石塊，可惜八七水災後遭淹沒消失，但現在仍可見溪谷石頭都非常巨大的特色。