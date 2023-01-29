Mattauw大地藝術季今閉幕 參展人數可望破25萬

台南市政府文化局舉辦的「2022 Mattauw大地藝術季」今最後一天，累積遊客將逾25萬人次，主辦單位邀請遊客把握最後期限，細細品味曾文溪流域特殊藝文文化風情。

該大地藝術季歷經3年，集結南藝大教授龔卓軍等13名策展人，跨越曾文溪3大展區、超過60件作品、百場文化體驗，去年10月展出迄今，吸引藝文界人士慕名而來，春節連假帶動新一波高潮，讓主場地總爺藝文中心增添不少人潮，隨時可見到與9公尺高巨型手工竹編梅花鹿欣喜合照的民眾。

春節期間總爺藝文中心除大地藝術季，也推出「蜜風藝術節」市集、野餐、布袋戲、雜耍、歌唱表演、印章紅包及龍鬚糖手作體驗等多項熱鬧活動迎客，今29日下午傍晚5點至5點20分將由舞蹈家周書毅在總爺藝文中心大型作品<攔砂壩>前帶來《無用之壩》閉幕表演，並以劇場、非傳統劇場、舞蹈錄像等形式呈現，活動將畫下句點。

主辦單位說，至1月26日遊客已突破22萬5千人次，今可望破25萬人次。大隆田生態文化園區即日起漸次撤展。總爺展場與拔林工作站展品與夜間照明，暫時維持至2月28日，相關訊息可至「總爺藝文中心」、「2022 Mattauw大地藝術季」臉書粉絲專頁及Line官方帳號查詢。