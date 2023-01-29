寒流算什麼！ 台南月津港燈節、空山祭逾42萬人潮
台南的「月津港燈節」、「龍崎光節-空山祭」分別被譽為台灣最美水岸、山林燈節，雖然農曆春節遇寒流，遊客熱情不減，文化局今天表示，10天連假已吸引超過42萬人次來訪，展期至2月12日，成果可望再創高峰，歡迎大家把握機會。
文化局表示，「龍崎光節-空山祭」是全國唯一採售票制大型光節，且本屆活動假日門票每日限額3000張；10天連續假期每日售票情況也都逼近完售，累計超過2.6萬人次來訪走春，迴響熱烈。空山祭自去年耶誕節開展至今，已累計超過6.5萬人次觀展，票房總收入也已突破400萬，售出破5萬張票，逐漸逼近去年成績，可見其熱度及獨特魅力。
「月津港燈節」以「城裡的月光」為策展主題，4大燈區集結50組藝術團隊的75組藝術作品，以國際級的聲光藝術饗宴照亮後疫情時代的歡樂時光，春節10天連假估計吸引超過40萬遊客湧進鹽水賞燈。雖然受到冷氣團影響，鹽水當地9級強陣風造成部分展品受損，但經過藝術家及工作團隊不畏寒冷，下水搶救作品，相關作品也陸續修復完成。近年，市府推動月之美術館計畫帶動小鎮藝文觀光產業發展，許多遊客選擇白天就前往鹽水歷史街區及岸內糖廠影視園區等景點進行深度旅遊，夜晚參觀月津港燈節，民眾彷彿沉浸在小鎮無牆美術館中，也連帶帶動燈節觀展人潮屢創新高。
龍崎光節-空山祭除了透過藝術家巧思與創意於虎形山公園現地創作的15件藝術裝置，以當地生態代表大冠鳩、桃花心木種子為發想的主題動畫故事《飄》也牽動起觀眾與家鄉的牽掛與羈絆。開展期間的演出及周邊活動也深受喜愛，其中《龍崎大俠遊空山》為在地蘇俊穎木偶劇團，以著名的螢光特色布袋戲，與空山祭的光景作品相呼應，結合特效及生動活潑的口白，帶給參與民眾滿滿驚喜，歡笑聲不斷。
月津港燈節除了四大展區、75件作品，以光影藝術妝點鹽水小鎮；由市府與國立傳統藝術中心首次共同主辦「水月劇場」外台戲曲演員功底強化計畫成果匯演，2月8日至12日將在鹽水公19公園（永成戲院旁）熱鬧登場，春美歌劇團、明華園黃字、日字、星字戲劇團等知名戲曲團隊，也將以精彩好戲點亮燈節，11團、11場野台好戲，陪民眾從年前熱鬧到年後，在點點燈火中歡度兔年新春。空山祭購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。
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