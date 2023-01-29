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水道博物館花海頻遭遊客踩踏 館方護花改用這招

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上花園水道博物館花海綻放，搭配歐式城堡建築，讓人彷彿置身在異國。圖 ／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館花海綻放，搭配歐式城堡建築，讓人彷彿置身在異國。圖 ／山上花園水道博物館提供

台南山上花園水道博物館春節迄今吸引大批遊客湧入，持續高人氣館方欣喜之際，也頻見遭踩踏花海心疼不已，為此製作「命案現場」立柱，花苗擬人化，呼籲別進來，否則「我一定會被踩死」，這幽默奇招果然讓遊客止步，也順勢達到護花效果。

春節連假進入尾聲，山上花園水道博物館花海正值盛開期，吸引近4萬人次到訪，為了便利遊客取景，館方原在花海區內，闢出了多條小徑，方便民眾深入拍攝，只是少數遊客為取景，不遵照動線逕走入花叢，原本茂密花海踩成一片片空地，工作人員見狀傻眼又心疼。

館方連日來傷神，靈機一動製作「命案現場」立柱，上頭貼出花苗懇切呼籲「我真的好想長大，進來拍照不一定會更美，但我一定會被踩死。」這奇招果然讓遊客止步，美麗花海免遭破壞，原本大年初三就擺出4支紅龍柱，今日連假最後一天，只再增加2支，遭破壞情形大有改善。

館方說，春節假期，利用廣闊園區，規劃科學闖關、文創市集，以及攀樹環境教育體驗，吸引不少親子遊客到訪；在C館東側，闢出3000坪黃波斯菊花海，年假期間全面盛開，搭配百年紅磚建築為背景，成為最具特色的拍照景點，館方也在社群媒體持續更新花況，吸引眾多遊客前來走春踏青，預估花期還有1個月，欲賞花遊客可把握。

台南山上花園水道博物館花海頻遭踩踏 ， 館方護花，製作「命案現場」幽默立柱順勢達到效果。圖 ／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館花海頻遭踩踏 ， 館方護花，製作「命案現場」幽默立柱順勢達到效果。圖 ／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館花海頻遭踩踏 ， 館方護花，製作「命案現場」幽默立柱順勢達到效果。圖 ／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館花海頻遭踩踏 ， 館方護花，製作「命案現場」幽默立柱順勢達到效果。圖 ／山上花園水道博物館提供
山上花園水道博物館花海綻放，花期還有1個月，遊客可把握。圖 ／山上花園水道博物館提供
山上花園水道博物館花海綻放，花期還有1個月，遊客可把握。圖 ／山上花園水道博物館提供

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