南市人手孔蓋防滑維騎士安全 全國唯一納法規管理

人手孔蓋被喻為道路殺手之一，台南市工務局為避免孔蓋抗滑能力不足引起安全問題，修改道路挖掘管理自治條例，增訂子法，要求各管線機構限期在3月11日前提報改善計畫，經核定後期限改善完成，成為全國唯一將人手孔防滑納入法規管理的城市。

工務局表示，為確保孔蓋防滑能力以維護騎士道路安全，自2020年起即要求相關單位新設孔蓋時，防滑係數必須大於50BPN，於同年9月8日起，更逐步要求重要路口未下地的孔蓋防滑係數也要大於50BPN，目前已改善1萬2千多座。

目前南市道路共有約40萬5000座人手孔蓋，工務局指出，為更強化道路孔蓋防滑能力，南市府領先全國將孔蓋防滑能力納入修法，要求管線機構今年3月11日前，就所管的孔蓋提出改善計畫；經市府核定後，將強力要求各管線單位須積極配合，依改計畫期限辦理。

工務局表示，為避免以往修復部分像補丁影響市容景觀，除首創將新工法納入挖掘管理自治條例法規內，目前也有「平行等寬切割」、「微創工法」交互運用，其中微創工法將人手孔開啟維修後再回復下地，不但可縮短施工期，且在路面上孔蓋也具有一定的抗滑能力，可加強民眾行的安全。