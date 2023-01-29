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紐約時報風尚雜誌介紹台南 古都的潮風貌不可不知

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
紐約時報旗下的紐約時報風尚雜誌刊出介紹台南的專文。圖／南市府提供
紐約時報旗下的紐約時報風尚雜誌刊出介紹台南的專文。圖／南市府提供

紐約時報旗下的《紐約時報風尚雜誌(The New York Times Style Magazine)》，27日電子報刊出一篇介紹台南的專文，全文從時尚觀點出發，帶領國際讀者深入探索台南當前最符合潮流與生活美學的住宿、餐飲跟購物，古都悠然舒適的潮風貌彷彿映入眼簾。

台南市政府新聞處表示，這篇專文的標題為「主廚與酒保替台灣最古老城市注入新生命：烤牛舌和黑芝麻咖啡馬丁尼在台南等著你」，起頭先介紹台南是台灣最古老的城市與先前的首都，可從市區現存建築追溯到這座城市悠遠的文化共融歷史；而過往的遺跡在台南隨處可見，街頭小吃跟餐廳更讓台南成為台灣的美食中心。文指安平古堡、孔廟，還有鄰近沿襲日治風格建築的百貨公司和博物館，吸引許多人從台北搭乘高鐵南下，旅人湧入已有幾十年歷史的市場，排隊品嘗擔仔麵與虱目魚丸湯。

文中更提到台南近年有許多更讓人想探索的元素出現，包括蜿蜒巷弄內藝品工坊、精品店、酒吧等，吸引許多人從海內外移居台南，享受這裡緩慢步調的生活。報導中特別推薦的景點包括友愛街旅館、毛屋、十平、吃麵吧、嚥・台南、台南市立美術館、林百貨、小島ISLET、振發茶行等。

市長黃偉哲感謝紐約時報風尚雜誌慧眼選擇報導台南，他說，台南的風貌不單只有古老，透過台南人的開放心胸，與時俱進添加許多創新元素，新跟舊的巧妙融合，交織出富有生活感的獨特美學，歡迎外國朋友能來台南享受一段既時尚又放鬆的深度旅行，也盼每位旅人都能與台南有段美好邂逅。

報導全文：https://reurl.cc/EX3pbm

　

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