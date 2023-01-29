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年後轉職潮 南市勞工局下月9區辦徵才逾2000職缺

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
因應年後轉職潮， 南市勞工局下月9區辦理徵才活動提供逾2000職缺。圖 ／勞工局提供
因應年後轉職潮， 南市勞工局下月9區辦理徵才活動提供逾2000職缺。圖 ／勞工局提供

因應春節後轉職潮，台南市政府勞工局將在安平等9行政區辦理徵才活動，將有逾40家提供2000餘職缺，有意轉換跑道者可留意。

勞工局職訓就服中心說，上述徵才活動將於2月1日永華市政中心10樓禮堂、3日新市區樹谷音樂廳、4日北區大仁社區活動中心、11日中西區赤嵌里活動中心、17日佳里區六里聯合活動中心及安定區海寮社區活動中心、18日善化區文康育樂中心及永康區東橋里活動中心、22日新營區南紙里活動中心辦理。

勞工局說，去年共辦理逾400場大型、中型就業博覽會及小型徵才活動，平均初媒率達5成以上，這次預計邀請府城汽車客運、嘉南療養院、聯華電子、星巴克、強新工業、大潤發等40多家廠商，提供逾2000個工作職缺，相關活動訊息可上勞工局網站https://web.tainan.gov.tw/labor/或勞工局職訓就服中心就業服務網:https://job.tainan.gov.tw查詢，或電洽（06）6330820。

勞工局長王鑫基表示，在市府團隊努力下，南市去年失業率為3.6%，已連續四年在6都最低。去年遠見雜誌2022縣市長施政滿意度調查，南市八大面向施政表現滿意度六都中排名第一，其中「經濟就業項目」滿意度更為全國第一。

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