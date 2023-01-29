半導體產業領頭衝 南科台南園區擴建添助力

南部科學園區台南園區設立後，當年的甘蔗田發展成為年營業額破兆的高科技產業重鎮，近年在以台積電為首的半導體產業帶頭衝刺下，1、2期園區土地使用率幾近滿載，第3期園區都市計畫已通過內政部審議，將為園區發展再添助力。

行政院於1995年決議設置「南部科學工業園區」，計畫範圍為目前南科台南園區1期基地，成為南台灣高科技產業發展的開端，2期擴建計畫則於2001年經行政院核定，1、2期園區總面積約1043公頃，原本位於台南新市、善化、安定三區間的這片甘蔗田搖身一變，扮演台南產業轉型重要角色。

南科管理局在去年底公布的南科111年1月至10月營業額，為歷年同期最佳的新台幣1兆1675.29億元，且已超越110年全年營業額；其中積體電路產業受惠於5奈米製程加持，營業額大幅成長，達9240.89億元，而龍頭大廠台積電更於12月底舉辦3奈米製程量產暨擴廠典禮。

由於南科1、2期園區建廠用地出租率達99%，園區半導體產業鏈及其他廠商仍有用地需求，第3期擴建計畫討論已久，內政部已在去年12月公布，南科第3期園區都市計畫通過審議，確定設置於台南市新市區，位置鄰近國道8號與北外環快速道路。

台南市政府都市發展局指出，南科3期以原台糖看西農場土地為主，總計畫面積約84.5公頃，依環境影響評估規劃為38.9公頃事業專用區，其餘為公共設施用地，兼顧文化保存、產業及地方發展需求。

台南市都發局指出，南科3期預計建立四大產業聚落，分別為半導體產業、智慧機械、精準健康、與產業創新聚落，預計未來產值可達到392億元，創造約4900個就業機會，並可望與新市產業園區、麻豆工業區等衛星產業地帶串聯，在台南形成磁吸效應，吸引半導體產業上下游進駐。

南科管理局副局長鄭秀絨告訴中央社記者，南科園區除了高科技廠商，也帶動傳產、營造、清潔、保全等周邊產業發展，加上就業人口的生活需求，園區每增加1個工作機會，會帶動周邊產業供應鏈增加約6個工作機會，南科3期計畫有助園區發展持續向前邁進。