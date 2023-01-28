年假尾聲台南陽光露臉 安平老街、國華商圈人潮多6成

今天大年初七氣溫偏低，但陽光露臉後人潮也出來了，台南安平老街及國華海安河樂商圈等觀光熱點約5萬人次，較昨日上午多出6成人潮，菁寮、鹽水、新化等老街區、孔廟文化園區、赤崁園區與南紡購物中心等熱門商圈，連郊區的頑皮世界野生動物園、山上水道博物館、十鼓仁糖文創園區、左鎮化石園區、善糖文化園區、關子嶺及梅嶺等景點也都湧入近5萬人次，民眾抓住年假尾巴，把握好天氣盡情出遊。

觀旅局表示，連假最後2天陸續出現返家車潮，建議北上朋友可以沿著台61線西濱快速公路北返避開擁擠車潮，沿線除了欣賞台南濱海之美外，也可看著廣闊海洋洗滌身心。推薦沿路可以停靠國聖港燈塔、南灣碼頭、七股鹽山、扇形鹽田、北門遊客中心、井仔腳瓦盤鹽田、雙春濱海遊憩區及南鯤鯓代天府等海線景點，來一趟深度台17接台61 high way行。

大年初七傳統習俗會吃七菜羹或七菜粥，表示帶來好兆頭，現代改吃麵線或麵條，希望祈求長壽與平安。今年春節連假期間不論是返鄉團聚、出遊踏青或拜廟祈福，台南各商圈、老街、景點及廟宇到處人聲鼎沸絡繹不絕，更勝以往。台南購物節持續到2月28日，只要在活動前，將台南消費滿百元發票登錄購物節官網，就有機會獲得汽車、全新美屋等豐富大獎。

觀旅局指出，新春連假以初二及初四來台南觀光人潮達到最高峰，昨日大年初六天氣舒坦涼爽陽光普照，逾5萬人次遊客走訪菁寮老街、鹽水老街、新化老街及安平老街等街區尋找美食。熱門商圈如國華海安河樂、小西門、赤崁、孔廟及南紡購物中心等共逾11萬人次遊客前往。

知名景點如山上花園水道博物館、奇美博物館、左鎮化石園區、虎頭埤風景區、梅嶺風景區、烏山頭水庫風景區、尖山埤江南渡假村、十鼓仁糖文創園區、頑皮世界野生動物園及關子嶺風景區等知名景區，共湧入近5萬人次，把握舒適天氣外出。

春節連假倒數，觀旅局推薦可安排觀光工廠，黑橋牌香腸博物館到1月29日為止，單筆消費滿999元即可享抽紅包乙次。新百祿燕窩觀光工廠買禮盒，贈新百祿金燕紅包袋及各式燕窩禮盒4盒送1盒。瓜瓜園地瓜生態故事館則推出新春花漾禮盒供人選購。蘭都觀光工廠推出單筆滿千元，即送吊飾及抽紅包。萬國通路創意觀光工廠提供消費滿2千元就有一次抽紅包機會，現折多樣獎項，最大獎為18吋行李箱，也還有時光劇場兔兔跳跳TEMPO、街頭藝人表演及新春市集。

2023台南古蹟行春在赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、吳園及東門城，舉辦系列活動包括賀歲雜耍特技、安平街區導覽、傳統射箭活動、陶藝盆景展、結合市集、茶席及體驗工作坊等活動。蕭壠文化園區舉辦Happy 兔U遊蕭壠，推出春之展、新春CHILL電影及街頭藝人表演。總爺藝文中心推出2023年總爺蜜風藝術節-新春花鹿蜜系列表演活動及新春療癒花鹿蜜手作體驗。

相關交通資訊可上台南行春暨春節交通疏運資訊及台南市即時交通資訊網查詢。