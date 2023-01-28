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新春10天年假 北港每天約20萬人潮又以這兩天最多

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
今年被列入國家主要休憩據點的北港武德宮財神廟，參拜人潮不論晝夜人潮擠滿滿，初四迎神人更多，金紙堆如山。圖／武德宮提供
今年被列入國家主要休憩據點的北港武德宮財神廟，參拜人潮不論晝夜人潮擠滿滿，初四迎神人更多，金紙堆如山。圖／武德宮提供

年假近尾聲，今天大年初7也是年假最後一個周末，雲林縣北港朝天宮和武德宮，把握最後年假拜拜求平安和財運的人潮依舊人山人海，兩廟統計從除夕到大年初6每天都有逾15萬人次，其中初3和初4人最多，武德宮科技紀錄器資料顯示初4有逾21萬人次創下該廟近年春節單日人潮最高紀錄。北港人潮也帶來錢潮，商店生意也比往年好了3到5成以上。

今年春節10天長假已近尾聲，今天初7也是年後第1個周末，許多人把握年假最後兩天，尤其上班族都將在明天收假返回工作崗位，加上今天上午雖有寒流但仍艷陽高照，北港朝天宮和武德宮參拜人潮依舊滿滿。

來自桃園龍潭的李太太說，她和家人以往都在大初五以前來朝天宮拜拜，今年因年假長，想避開人潮，選擇初七才來拜，沒想到人還是一樣多，整條廟前大街，人擠人，好吃的小吃或特產店都得排隊等很久。

被行政院觀光局列為國家「主要觀光遊憩據點」的北港朝天宮，設有廟景實況記錄器，廟方指出，從除夕到初6平均每天約有15萬到20萬人次，其中初2到初4的人較多。今年也同被交通部觀光局列入「主要觀光遊憩據點」的武德宮，透過裝設的AI科技、電信大數據等遊客統計系統，幾天來的人數也都有15至20萬人次。

從弌德宮的系統資料庫顯示，初三凌晨4點到初四凌晨4點人數達202511人；初四凌晨4點到初五凌晨4點更高達213691人，廟方指出，初四接神廟方舉辦盛大的迎財神儀式，盡管夜至深更，依舊人山人海共襄盛舉。

北港朝天宮和武德宮是國內求平安、求財運的兩大廟，帶來人潮也帶來錢潮，據朝天宮廟前老街的店家說，今年因年假較多天，加上天氣好，每天店裡人滿滿，生意比去年起碼多了三到五成以上。

一家小吃楊姓老板說，所準備的食材很快賣光，已盡全力備料了，但仍難抵一波波排隊用餐人潮。知名特產店更是人擠人，店家說，北港大餅依舊是首選，且因今年天氣冷，進補的黑麻油更是搶手大賣。

今天大年初七許多人把握春節假期尾聲到北港朝天宮拜拜，廟前老街依舊是人山人海。記者蔡維斌／攝影
今天大年初七許多人把握春節假期尾聲到北港朝天宮拜拜，廟前老街依舊是人山人海。記者蔡維斌／攝影
今天大年初七許多人把握春節假期尾聲到北港朝天宮拜拜，廟前老街依舊是人山人海，各知名特產店更是人擠人。記者蔡維斌／攝影
今天大年初七許多人把握春節假期尾聲到北港朝天宮拜拜，廟前老街依舊是人山人海，各知名特產店更是人擠人。記者蔡維斌／攝影
今年被列入國家主要休憩據點的北港武德宮財神廟，參拜人潮不論晝夜人潮擠滿滿，廟方初四舉辦迎神，愈晚愈熱鬧。圖／武德宮提供
今年被列入國家主要休憩據點的北港武德宮財神廟，參拜人潮不論晝夜人潮擠滿滿，廟方初四舉辦迎神，愈晚愈熱鬧。圖／武德宮提供
今天大年初七許多人把握春節假期尾聲到北港朝天宮拜拜，廟前老街依舊是人山人海。記者蔡維斌／攝影
今天大年初七許多人把握春節假期尾聲到北港朝天宮拜拜，廟前老街依舊是人山人海。記者蔡維斌／攝影
今天大年初七許多人把握春節假期尾聲到北港朝天宮拜拜，廟前老街依舊是人山人海，各知名小吃更是人擠人大排長龍。記者蔡維斌／攝影
今天大年初七許多人把握春節假期尾聲到北港朝天宮拜拜，廟前老街依舊是人山人海，各知名小吃更是人擠人大排長龍。記者蔡維斌／攝影
今天大年初七許多人把握春節假期尾聲到北港朝天宮拜拜，廟前老街依舊是人山人海。記者蔡維斌／攝影
今天大年初七許多人把握春節假期尾聲到北港朝天宮拜拜，廟前老街依舊是人山人海。記者蔡維斌／攝影
今年被列入國家主要休憩據點的北港武德宮財神廟，參拜人潮不論晝夜人潮擠滿滿，廟方初四舉辦迎神，愈晚愈熱鬧。圖／武德宮提供
今年被列入國家主要休憩據點的北港武德宮財神廟，參拜人潮不論晝夜人潮擠滿滿，廟方初四舉辦迎神，愈晚愈熱鬧。圖／武德宮提供

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