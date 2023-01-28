黃偉哲宣布工作慰勞金加碼 台南「鄰長」春節領6千元

為感謝鄰長在地方服務的辛勞，台南市長黃偉哲發布112年起鄰長工作慰勞金由每年5000元提高為6000元，並由各地區區公所代表市長在春節前發放到鄰長手中，向鄰長送上新年祝福。

黃偉哲表示，鄰長為基層防疫網的最前線，除配合里長執行例行性的里鄰服務外，更積極配合市府防疫工作，讓市民感受到市府的認真與用心。因此感謝鄰長為民服務的精神與貢獻，特別在過年前提高鄰長工作慰勞金，並請區公所於春節前代表致贈。

市府指出，鄰長是第一線的服務人員，市府各項施政及宣導常需憑借鄰長的幫忙，市長為感謝鄰長在地方的付出，今年調高工作慰勞金為6000元。據統計，全市共有9660位鄰長受惠，每人加碼1千元合計經費966萬元，將由第二預備金支應。

民政局長姜淋煌說，裝放工作慰勞金的紅包袋由民政局統一製作，並以春聯字樣「旺兔順利」為賀詞設計，賀詞具有英文發音want to順利的諧音，有心想事成的意涵，除祝賀新年如意、闔家平安，同時也在兔年起頭祝福市府政策推動及市民朋友一切順利。