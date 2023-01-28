台南榮家遷建 預定112年底完工啟用

斥資新台幣16億4100萬元遷建的台南榮譽國民之家，工程進度已達76%，台南市政府預定今年底完工啟用，不只榮民住新房，附近社區銀髮族只要符合入住條件，也能資源共享。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，台南榮譽國民之家原位於東區文化中心附近，受限於原有建築配置及結構問題，已無法符合老人福利法設置的老人福利機構標準及無障礙居住生活等要求。

因此，行政院國軍退除役官兵輔導委員會斥資16億4100萬元遷建，新址位於東區平實重畫區及鄰近永康區原網寮北營區，新建工程由台南市政府工務局代辦，民國109年6月開工。

工務局表示，遷建後的台南榮譽國民之家，分為兩處基地，平實基地的台南榮民之家提供長照服務，網寮北基地的榮民健康服務園區，提供有行動能力老者的安養服務。

平實基地台南榮民之家規畫450床的長照、養護和失智中心，其中長照及養護中心採用「簇群式照護單元」的配置方式，以照料居民生活起居；失智中心採「團體家屋」方式配置，營造「家」的溫馨感。

網寮北基地建置的「榮民健康服務園區」是安養中心，分夫妻房和單人房兩種房型共150床，採用「簇群式聚落」模式配置。

新建榮家園區保留大片老樹，營造生態綠化和森林步道區，外觀造型呈現簡約風格及高彩度明亮感，再點綴局部彩色耐候性塗料及丁掛紅磚，展現質樸及家屋印象，榮獲2021年國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎的肯定。

市府表示，原東區台南榮家舊址，未來將配合「台南鐵路地下化工程」、「台南市先進運輸系統」等整體規畫，透過都市計畫變更，將崇學路打通連接至未來鐵路地下化後的上方路廊，便捷東西向交通，且增設停車場，以解決文化中心周邊停車問題。