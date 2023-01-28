黃偉哲推民眾春節「收假之旅」到台南老牛的家踏青收心

春節連續10天假期即將結束，台南市長黃偉哲推薦民眾「到台南老牛的家踏青兼收心」。他表示，老牛的家隨時有人員導覽，歡迎民眾假期尾聲前來瞭解早期人與牛一同耕種的歷史及體驗與牛互動，作為春節假期完美的結尾。

老牛的家是為體恤一生辛苦耕作退役老耕牛而成立的老牛安養中心，四季都可看到水牛及黃牛在草地上吃草吃得津津有味、在草地上悠閒散步，黃偉哲建議民眾「抓住年節的尾巴到老牛的家，與老牛們一同享受放鬆的步調」。

老牛的家還有室內文化展區，展示台灣早年牛籍、牛嘴籠、牛穿鞋、牛墟、烙角印等等珍貴文物資料，還陳列五齒耙、蜈蚣耙、牛擔、牛鈴及種土豆機等古農機具，重現早期農村生活，讓大眾重溫純樸農村風情。

「老牛的家」上午8點至下午5點開放，全年無休。位於南市柳營區神農里新厝102號，緊鄰德元埤荷蘭村，除自己開車也可搭乘大台南公車黃3線，新營車站或柳營車站搭車，德元埤下車就可抵達老牛的家。黃偉哲表示，老牛的家是寓教於樂的好去處，適合帶小孩出門踏青及學習古早的農耕知識。