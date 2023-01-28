嘉市春節迎滿滿人潮 把握連假尾聲來嘉遊

嘉義市春節連假期間鬧熱滾滾，文化路夜市、各有特色的道地小吃店，以及大賣場等擠滿返鄉觀光人潮，獨有的林業鐵路文化與復古風日式建築群、融合新舊的市立美術館與花磚博物館等都成為熱門景點。

據嘉義市政府交通處統計，連假期間Youbike租借率成長20%。市府邀請民眾把握晴朗的最後2天連假，循著創新推出的旅遊寶典「100+Select 嘉市潮選店」指南，搭配全市電動公車與YouBike 2.0的優惠活動，一同來嘉「潮」聖。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，今年春節假期長且天氣穩定晴朗，嘉義市觀光資源豐富、景點與特色店家相對集中，帶動許多遊客把握年假規劃2天1夜的獨「嘉」行程，其中展現林業鐵路文化的「製材所」、「車庫園區」及「檜意森活村」成為不少闔家出遊的口袋名單首選；鄰近嘉義公園的KANO園區，星光溜滑梯及滑草場更是親子放電的好所在，玩累了，還可以到Kano遊客中心的嘉義之森Jmori，來杯香醇的咖啡或濃郁奶香的冰淇淋補充能量，順帶採買特色伴手禮。深具藝文氣息的「嘉義文創園區」、「嘉義市立美術館」、「花磚博物館」及「史蹟資料館」則吸引眾多年輕朋友拍照打卡，成為網美熱點。

嘉義市政府盤點了100家位於街道巷弄的特色風格小店，創新推出「嘉市潮選店 100+Select」旅遊寶典，除了美食、咖啡、甜點、伴手禮，更有風格選物店、書店等一應俱全，歡迎所有旅客尋著「潮選店」的指南，把握連假尾聲，體驗一回有深度、具滋味的獨嘉之旅。潮選店詳細資訊可至「嘉義市觀光旅遊網」專頁查詢。

觀光新聞處推薦遊客可下載「愛嘉義APP」，嘉義市旅遊攻略、在地必嚐美食、停車場車位、公車的即時資訊一手掌握。再搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，就可免費搭乘紅、黃，綠三線市區電動公車，近可暢遊市區各大景點，遠可至嘉義市東郊享受蘭潭的湖光山色、造訪嘉義大學百年蘭潭校區，前往嘉大昆蟲館還有全台唯一的旋轉彩蝶柱，置身彩蝶翩翩飛舞的森林園景中。喜歡在巷弄間尋幽訪勝的旅客，嘉義市還有全國近10年來「使用滿意度」最高的Youbike租賃系統更供選擇，站點密集且前30分鐘免費（電輔車前30分鐘10元），絕對是深度體驗嘉義市城市風光的最佳夥伴。

嘉義市各場館春節期間不打烊，開放時間可至「嘉義市觀光旅遊網」活動消息項下查詢，即日起至1月29日前，來嘉旅行更可參加「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁「春節到嘉義市旅遊」抽獎活動，旅客把握假期尾聲，來到嘉義市「嗶」卡免費搭乘電動公車，或者善用站點密集且便利的Youbike，享受小城綠色慢活的開心之旅。