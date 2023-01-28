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再引消費者上門 夾娃娃機改變策略逆勢成長

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
夾娃娃機店逆勢成長，新春期間人潮滿滿。記者李宗祐／攝影
夾娃娃機店逆勢成長，新春期間人潮滿滿。記者李宗祐／攝影

嘉義市文化路夜市有家夾娃娃機店幾乎每天人滿為患，反觀周邊的傳統娃娃機店門可羅雀，落差如此之大令人納悶？業者標榜夾中機率大於傳統夾娃店才會吸引消費者。有消費者講出心聲，傳統機率低、內容物沒有新鮮感，新式娃娃機店雖然都是零食為主，但機率高、知道內容物是什麼，能感受到夾娃機的樂趣。

位於熱鬧的文化路夜市上的這家夾娃娃機店去年3月才開幕，號稱嘉義縣市最大的夾娃娃機店，新春期間門口擺滿成箱的零食令人側目，裡面有超過120部夾娃娃機台，走進裡面都是人擠人熱鬧非凡，當中有不少親子一同玩夾機，不像傳統機台擺放玩具、公仔、3C產品等夾物，每部機台的夾物都是各式零食，常看到民眾拖著滿滿的戰利品遊走機台間。除了零食外，也有一些家用清潔產品，業者也和文化路夜市一些商家合作，在這裡一些機台也可以夾到更換夜市商家的飲料、小吃等。

業者僅表示，夾中機率比傳統娃娃機店高，因此吸引消費者上門。

帶著2個小孩來玩的家長說，傳統的夾娃娃機店都是擺放著玩具、公仔或3C產品，平常根本不讓小朋友接觸這些夾娃娃機店，這家店裡面放的都是零食，可以讓小朋友玩玩看。每次10元花了1百多塊才夾到2包市售約30元的零食包，還不如直接買，但至少小朋友有玩到夾機的過程。

他表示，店裡面都是零食商品，沒有年齡限制，夾中機率比傳統高，而且內容物一看就明白，不像傳統店家即使花了數百元夾到，但內容物落差太大常有被騙的感覺。

據了解這樣的夾娃娃機店在外縣市早已成立不少家，而且生意都不錯，反觀傳統的夾娃娃機店即使在新春期間也很少有消費者上門。

店家門口擺放成箱零食可以隨時補貨。記者李宗祐／攝影
店家門口擺放成箱零食可以隨時補貨。記者李宗祐／攝影
滿坑滿谷的消費者。記者李宗祐／攝影
滿坑滿谷的消費者。記者李宗祐／攝影
夾娃娃機店這樣的擠爆場景令人驚訝。記者李宗祐／攝影
夾娃娃機店這樣的擠爆場景令人驚訝。記者李宗祐／攝影
反觀傳統夾娃娃機店家在新春期間客人寥寥無幾。記者李宗祐／攝影
反觀傳統夾娃娃機店家在新春期間客人寥寥無幾。記者李宗祐／攝影
店裡面人滿為患。記者李宗祐／攝影
店裡面人滿為患。記者李宗祐／攝影
新春期間消費者絡繹不絕。記者李宗祐／攝影
新春期間消費者絡繹不絕。記者李宗祐／攝影

夾娃娃機 零食 夜市

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