聽新聞
test
0:00 / 0:00
回收水白流入海沒得用？嘉縣市3區缺灌溉水 蔡易餘盼中央重視
嘉義縣太保市水虞厝、白鴿厝以及嘉義市大溪厝，約有373公頃農田長期處在灌溉水源不足情況；立委蔡易餘與王美惠盼農委會運用此次的1000億特別條例的強化農業基礎設施經費，來施作嘉義市水資源回收中心至嘉南管理處的這段管路設置，才能徹底解決這3區嚴重缺水問題。
嘉義市水資源回收中心位處缺灌溉水農地旁，每天約回收200噸回收水，全數排入牛稠溪中，需要的單位再抽取使用，但縣市這三區農民今年一期，仍無法申請使用，尤其太保市水虞厝位處下游，農民缺水問題更是嚴重。
時任嘉義縣議員戴光宗接獲農民陳情無水用慘況，向立委蔡易餘反應，並商討解決辦法。戴光宗表示，目前水牛厝農民一期稻作已開始農田整地，但卻面臨無水灌溉之窘境，見水站的水白白流入大海，真的太可惜了，盼應盡速解決農民灌溉的燃煤之際。
為解決長期缺水問題，蔡易餘表示，嘉南管理處與嘉義市正在規畫，要在水資源回收中心設立高壓站，將淨化處理後回收水抽回嘉義市上游，再由嘉南管理處調配灌溉使用，解決嘉義市下游與太保市長期缺水問題。
蔡易餘說，與立委王美惠合作爭取，並建議農委會應利用本次1000億特別條例的強化農業基礎設施經費，讓此計畫加速進行，徹底解決太保市水虞厝、白鴿厝以及嘉義市大溪厝長期缺水的問題。
蔡易餘指出，目前下游處共有38處申請水權使用中，但下游因地層下陷問題使溪水鹽化，部分申請人也沒有實際抽水使用。經濟部水利署水資源局也應當要再查核水權的實際使用狀況，不該讓有需要的農民無從申請水權，看著水資源白白流入大海。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言