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回收水白流入海沒得用？嘉縣市3區缺灌溉水 蔡易餘盼中央重視

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
立委蔡易餘建議農委會應利用1000億特別條例的強化農業基礎設施經費，徹底解決太保市水虞厝、白鴿厝以及嘉義市大溪厝缺水問題。圖／立委蔡易餘辦公室提供
立委蔡易餘建議農委會應利用1000億特別條例的強化農業基礎設施經費，徹底解決太保市水虞厝、白鴿厝以及嘉義市大溪厝缺水問題。圖／立委蔡易餘辦公室提供

嘉義縣太保市水虞厝、白鴿厝以及嘉義市大溪厝，約有373公頃農田長期處在灌溉水源不足情況；立委蔡易餘與王美惠盼農委會運用此次的1000億特別條例的強化農業基礎設施經費，來施作嘉義市水資源回收中心至嘉南管理處的這段管路設置，才能徹底解決這3區嚴重缺水問題。

嘉義市水資源回收中心位處缺灌溉水農地旁，每天約回收200噸回收水，全數排入牛稠溪中，需要的單位再抽取使用，但縣市這三區農民今年一期，仍無法申請使用，尤其太保市水虞厝位處下游，農民缺水問題更是嚴重。

時任嘉義縣議員戴光宗接獲農民陳情無水用慘況，向立委蔡易餘反應，並商討解決辦法。戴光宗表示，目前水牛厝農民一期稻作已開始農田整地，但卻面臨無水灌溉之窘境，見水站的水白白流入大海，真的太可惜了，盼應盡速解決農民灌溉的燃煤之際。

為解決長期缺水問題，蔡易餘表示，嘉南管理處與嘉義市正在規畫，要在水資源回收中心設立高壓站，將淨化處理後回收水抽回嘉義市上游，再由嘉南管理處調配灌溉使用，解決嘉義市下游與太保市長期缺水問題。

蔡易餘說，與立委王美惠合作爭取，並建議農委會應利用本次1000億特別條例的強化農業基礎設施經費，讓此計畫加速進行，徹底解決太保市水虞厝、白鴿厝以及嘉義市大溪厝長期缺水的問題。

蔡易餘指出，目前下游處共有38處申請水權使用中，但下游因地層下陷問題使溪水鹽化，部分申請人也沒有實際抽水使用。經濟部水利署水資源局也應當要再查核水權的實際使用狀況，不該讓有需要的農民無從申請水權，看著水資源白白流入大海。

時任嘉義縣議員戴光宗接獲太保市農民陳情無水可用慘況，見水站的水白白流入大海，嘆太可惜，盼盡速解決農民灌溉的燃煤之際。圖／戴光宗提供
時任嘉義縣議員戴光宗接獲太保市農民陳情無水可用慘況，見水站的水白白流入大海，嘆太可惜，盼盡速解決農民灌溉的燃煤之際。圖／戴光宗提供

嘉義 農民 蔡易餘

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