新春遊走嘉市 千輛YouBike行銷觀光

嘉義市迎接春節連假，鼓勵民眾多利用電動公車及公共自行車YouBike低碳交通工具，並祭出優惠，尤其騎乘YouBike可以近距離遊玩嘉義市各景點、美食最受歡迎，超過千輛YouBike協助行銷嘉市。新春連假以來，YouBike維修人員也感受到這股熱潮，呼籲遊客愛惜使用。

嘉義市政府交通處表示，YouBike共有145站，1101輛車，去年春節平均每日租借次數3665次，今年截至1月26日，平均每日租借次數4404次，成長2成；至6月30日止持電子票證享免費搭乘市區電動公車及幸福巴士，騎乘YouBike 2.0前30分鐘免費（電輔車前30分鐘10元）。

為了行車安全，維修人員每天上午都會維修每輛YouBike，維修人員依據隱藏編號辨識使用先後順序維修，主要保養在於行車安全相關維護，像是煞車、鏈條輪軸、胎壓、前後車燈等，平均保養1輛要花費3到5分鐘。

維修人員表示，新春連假以來民眾使用狀況都不錯，沒有人為刻意破壞的狀況，通常較常發生的損壞狀況是前後塑膠殼發生破裂，推測可能是不小心碰撞導致。目前遇過最大的損壞是輪軸壞掉，因為發生車禍意外撞凹了，幸好人員平安。

維修保養工作一大早即開始進行，他表示，因為上午大部分商家還沒有開始營業，遊客較少，趁這時候進行保養，隨著商家開始營業，租借率也跟著上升，高峰期間在下午，曾有60多輛YouBike瞬間陸續被租借騎走，租借不到的，要到下一個租借站碰碰運氣。

對於租借熱絡的景象，他表示當然有助於嘉義市的觀光行銷，騎YouBike遊玩嘉義市確實是最好的選擇，不過，也呼籲租借民眾要多愛惜使用。